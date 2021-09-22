▲新北市圖淡水分館「在地知識學專區」，英文介紹美食景點遊淡水。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

你知道淡水也有媲美澎湖雙心石滬的自然景觀嗎？新北市立圖書館淡水分館「在地知識學專區」目前展出的「從滬尾到淡水生活時空與石滬」主題特展，除了帶大家看到有別以往的淡水記憶，更搭配「用英文遊淡水」線上課程與走讀活動，讓大家可以學習如何用英文向外國人介紹淡水，同時還能認識在地文化，接軌國際。

新北市立圖書館表示，國際化潮流下，觀光與地方特色產業逐漸成為關注的焦點，擁有豐富自然景觀及人文歷史的淡水，一向是許多國外觀光客造訪臺灣的首選。除了逛老街吃美食、遊古蹟拍美照，淡水還有許多寶貴的在地知識。

此次淡水分館「在地知識學專區」除了與淡水維基館淡金海岸石滬群研究團隊合作，推出「從滬尾到淡水生活時空與石滬」主題特展，讓大家可以認識淡水的自然景觀與傳統漁作文化；並且規劃「用英文遊淡水」線上課程與走讀活動，將帶大家重新用英文認識淡水。

淡水分館「用英文遊淡水」線上課程分別為9月25日「用英語帶你講淡水」將教大家用英文來介紹淡水古蹟及歷史、10月17日「觀光自助旅行及生活英語」、10月24日「如何用英文介紹臺灣？」藉由出國自助旅行的各種實用情境對話，教大家如何透過英文介紹臺灣與家鄉的在地特色。

另外，10月31日「帶老外逛夜市—超實用《臺灣小吃英文》」，則將為大家介紹熱門臺灣小吃的說法，以及如何用英文介紹這些小吃；最後11月7日「英文有聲書這樣聽就對了」，則邀請知名社群網紅和大家分享如何利用工具平台以及透過有聲書的方式學習英語，讓大家接觸在地文化的同時，也能邊學英文，將英語學習應用在生活之中。

10月2日「尋閱淡水踏滬尾」在地走讀活動，則將帶大家穿越滬尾時空隧道，透過古地圖、舊照片及史料，感受從滬尾到淡水近400年來的庶民生活歷史文化，活動免費，邀請大家一起來學英文認識家鄉。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2622-4664。

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