▲新北健康三寶甘藷市集展售會，板橋農會、希望廣場報到。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

喜愛新鮮甘藷的朋友們有福囉！想吃現採甘藷不用到產地，9月23日至24日在捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及25至26日於捷運善導寺站「臺北希望廣場」將舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，現場提供最新鮮優質生鮮甘藷以及各式甘藷加工商品任君挑選。

今年因疫情影響無法至產地購買甘藷的朋友不必擔心，金山地區農會及農友將於9月23日至24日在捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及25至26日於捷運善導寺站「臺北希望廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，活動當天除以展售價提供當日現採鮮甘藷。

▲板農活力超市前廣場舉辦新北甘藷展售活動。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，金山地區主要種植臺農66號紅心甘藷與臺農57號黃心甘藷，紅心甘藷甜度高、肉質緊實，且富含胡蘿蔔素，有特殊香氣，用於蒸煮、煎炸或入菜都十分合適；黃心甘藷口感鬆軟、甘藷香氣濃郁，適合製成烤甘藷、冰心甘藷。

此外金山亦有種植少量臺農73號紫芋甘藷，含有大量花青素等抗氧化物質，適合作為食品餡料、飲品等加工品天然調色劑。喜歡新北甘藷的朋友們，除了到展售會選購，農會官方網站、農業局美味農業得來速網站及各農會超市也均有販售，歡迎大家趁產季多多來品嚐。

農業局長李玟表示，疫情期間農產品銷售不易，農業局持續辦理「美味農業得來速」，輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配，並架設網站協助本市農特產品銷售，穩定農民收入，也讓市民朋友防疫期間能有更多選擇，在家也能吃當地、吃當季。農業局也提醒市民朋友，一定要記得配戴口罩、勤洗手、實聯制，並且保持社交安全距離，大家一起挺農業、拚防疫。

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