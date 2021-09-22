北京環球影城遊客「比中指」致意　毒舌網紅「密卡登」發飆拒合照

記者魏有德／綜合報導

北京環球影城20日正式對外開放，園內的變形金剛基地成為不少影迷朝聖的目標之一。基地內由工作人員扮演的反派首領「威震天」（台譯，密卡登）由於反應靈敏，和遊客互動詼諧爆笑，意外晉升為人氣網紅。不過，一名遊客昨（21）日疑似對其比出「中指」還要求合照，被密卡登怒噴，「骯髒的人類，下去，我不想跟他合照。」

▲北京環球影城網紅機器人威震天（密卡登）遭遊客比中指。（圖／翻攝九派新聞）

《北青網》報導，一位身穿白衣黑褲、背著黑色雙肩包的年輕男子對著景區的動漫人員「威震天」竪中指，竪完中指後，該遊客還低著頭，似乎是戲謔地笑。「威震天」則用卡通變音回應，「你這個手勢太不禮貌了，你的爸爸媽媽沒教過你嗎？愚蠢的傢伙，骯髒的人類。下去，我不想跟他照相。」

▲遊客比完中指後還想與威震天合照，直接被拒絕。（圖／翻攝九派新聞）

根據釋出的影片顯示，在該名遊客比起中指時，旁邊一名穿穿藍色制服的工作人員，連忙伸手試圖制止這名遊客的不雅舉動。工作人員事後解釋，卡通人物的語音應為後台工作人員操控，並非完全靠智慧語音對話，「骯髒的人類是為了符合該角色設計，說出電影中的台詞，並無實際貶低之意。」

這名狂派領袖「威震天」此前與遊客的靈活互動，讓他意外迅速竄紅。有一名女遊客被威震天問起名字時答錯，氣得威震天直跳腳回應，「你才叫威霸天，你快走吧，假粉絲，氣死我了。」引起一旁遊客大笑。

▲威震天被女遊客問是否有兒子，毒舌回答令現場遊客捧腹大笑。（圖／翻攝微博）

也有一名年輕的女遊客問威震天有兒子嗎？反被威震天冷回，「你看我像有兒子嗎？愚蠢的人類，你有兒子嗎？沒有還上來問我，去找個男人生一個....生出來的也不一定是兒子，對吧，祝你好孕。」