台灣PAY綁郵局「才1分鐘就額滿」　網友快氣死：驗證碼等20分鐘

▲有人9點就進入驗證碼畫面，21分才收到驗證碼。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《五倍券平台9點準時當機！鄉民預言「100%被擠爆」 網頁全亂碼》，許多人都等著今（22）日上午9點要數位綁定，尤其是給出800元回饋的台灣PAY，時間一到就卡死，怎樣都登不進去。才開放就當機就算了，有網友忍不住在PTT的Gossiping板上問卦「誰有搶到台灣pay綁郵局的！是誰！！！！」話題引發熱論。

有網友9點7分的時候在PTT的Gossiping板上怒發文，抱怨在一片卡死過程中，台灣PAY綁郵局的名額竟然都滿了，「五倍券誰搶到台灣pay綁郵局visa的啦！是誰？快出來講！全部都額滿是怎樣？快氣死！」留言處馬上有人附和「X咧！9：03分額滿是三毀啦！」原PO則回覆「我9：01進去，就全數都顯示已額滿了。」

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貼文一出，不少人是紛紛傻眼，因為根本登不進去，「根本收不到驗證碼」、「根本就進不去= =」、「8:55就卡住登不進去是怎樣」、「根本進不去，爛系統」、「我根本登不進去只能離線模式，笑死」、「我也收不到簡訊，爛系統。」

還有人不禁哀號「滿了？三小啦！」其中，一位網友則分享簡訊畫面，說他9點就進到驗證碼畫面，限時5分鐘，結果9點21分才收到驗證碼，也就是說，驗證時間早就過了，讓人欲哭無淚。