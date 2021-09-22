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一見「完成個人綁定」爽喊成功了！幸運兒曝登錄編號：我5萬多

▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不少人都在等22號一早搶五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興五倍券今（22）日上午9點開放數位綁定，許多人時間一到想手刀登記，結果網站卻卡死，甚至出現亂碼，但在一片哀號聲之中，也有幸運兒分享自己「綁到了！」一位網友經過一陣奮鬥，終於綁好了台灣PAY，還秀出畫面，透露自己綁定到5萬多號，好奇問卦「我綁定到5萬多號 這樣就成功了嗎？」

「經過一陣奮鬥之後，終於綁好了台灣PAY。」這位網友在PTT的Gossiping板上發文，文中秀出截圖，只見上面寫著「完成個人綁定 設定及其他加碼券登錄，請點擊以下連結……」「振興五倍券登錄編號：0000052XXX」。

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原PO就好奇發問「我是第52xxx號，不知道八卦最快登錄的是幾號？有沒有人四位數甚至三位數的？可以貼出來看看嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友秀出自己成功綁定的畫面。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有人忍不住驚呆，「穩了」、「你在APP綁的嗎」、「已經五萬了？那我放棄了，這個系統」、「綁個沒優惠的兆豐都卡死到現在」、「太快了吧 這樣好像沒800了」、「5萬多！領紙本就好了」、「想確認到底有沒有綁到，但進不去了。」

也有其他幸運兒留言，「我是15xx」、「綁完6萬好食券」、「我也是綁台灣PAY，52XXX號」、「兩萬多，特別挑台企辦，這次設計很好。」還有人分享「各銀行網站綁吧！從政府那選信用卡也是連到各銀行網站。」

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