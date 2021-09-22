豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白：他住附近

▲李男到豐原一間咖啡廳喝下午茶，第一次遇到吳女。（圖／翻攝Google Maps）



記者陳俊宏／綜合報導

台中市豐原區一名李姓男子被一名吳姓女子指控跟蹤她，還因此遭到警方開罰1500元，他氣得告上法院。對此，法官根據監視器畫面，兩人僅是在大街上擦身而過，難看出李男有「尾隨、盯梢、守候」等行為，因此撤銷處分。

判決指出，李男控訴，他2018年1月22日到豐原一間咖啡廳喝下午茶，第一次遇到吳女，剛好坐在她附近；結果她主動過來問「你認識我嗎」，他回答不認識後，竟遭對方用手機偷拍指「你跟蹤我」。

李男表示，他心想吳女可能精神有問題，因此不予理會，結果隔一個月又去該間咖啡館，又遇到對方，還遭她用手機猛拍臉；他之後去大賣場購物，結果兩次發現對方沒買東西、守在出口拍他臉。

▼法官根據監視器畫面，難看出李男有「尾隨、盯梢、守候」等行為，因此撤銷處分。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

李男說，於是他刻意改在上午到大賣場，星期時間也做調整，從此沒看見吳女；卻一度在另一間大賣場時，看見對方出現在門口，他立即轉往另一方向離開，之後隔很久沒再看見她。

李男指出，原以為擺脫陰霾，沒想到2020年7月30日，在大賣場購物完準備牽腳踏車離開時，看見吳女從出口跑步急追過來，持手機侵害他的臉部個資。

今年5月4日下午，李男又遇到吳女，遭對方報警。警方依照監視器畫面，依違反《社會秩序維護法》第89條第2款規定，裁處1500元罰鍰，讓李男不滿告上法院。他無奈表示，「只因外出倒垃圾，就被莫名指控無故尾隨跟追吳女，實在諷刺。」

台中地方法院認為，監視器僅拍下李男騎腳踏車行經該處，與吳女擦身而過，而他為豐原市民，家住附近，該處乃公眾皆得自由通行往來處所，雙方在路上偶遇，並無違反常情之處；另依監視器畫面，尚難看出他以尾隨、盯梢、守候或其他類似方式，持續接近對方，因此撤銷處分。