TEMPUR丹普床墊　全新旗艦 TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組上市　30周年慶全面8折

▲丹普全新旗艦款－TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組，靈感來自於北方大地的遼闊地貌及純淨天然景致。（圖／丹普提供，下同）

消費中心／綜合報導

要有好的睡眠品質，一張合適的床墊絕對是關鍵， 來自丹麥的頂級床墊品牌，TEMPUR丹普床墊，全商品由丹麥製造原裝進口、美國NASA認證，更獲歐洲、澳洲、日本等超高顧客滿意度評價*，丹普以「革新睡眠科技」為品牌目標及理念，在1991年推出第一款丹普感溫記憶床墊和枕頭，至今擁有長達30年領先全球的睡眠產品與創新研發專業科技，在世界各國贏得高度滿意品牌殊榮，讓全球消費者擁有更安穩舒適的睡眠體驗。2021年TEMPUR丹普歡慶30周年，秉持著美國太空總署NASA的獨創精神，推出全新旗艦款－TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組，嶄新的設計靈感，源自於斯堪地那維亞半島的極簡美學主義，巧妙的弧形輪廓，搭配懸浮般舒適、輕盈無重力、視覺觸覺動靜皆美的經典設計，賦予床墊外觀沉穩洗鍊風貌，設計裡交織高質感極致細節，完美詮釋北歐風格的優雅美學。

TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組，以革新的睡眠科技融合北歐自然風景的和諧設計，整體電動床架主結構以精選木製打造，由高優質精緻的織料完美包覆，打造更為柔和溫潤的觸感。床墊則選用TEMPUR 丹普TCM©氣候調節感溫材質製成的Breeze Sensation微風卓越床墊，具有專利的TEMPUR丹普TCM©感溫材質結合特殊3D立體表布設計，讓床墊內部空氣流動擁有更好的透氣表現及更快、更有效地排除多餘濕氣，提供涼爽安穩的絕佳舒適睡眠饗宴。為生活注入嶄新北歐生活美學，在美好的居家空間盡情演繹迷人的極簡設計，讓臥室呈現高質感傢俱之超然氣韻風格的美學工藝新標竿。

TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組，以獨特北歐美學品味、蘊含設計細節和巧思的精湛工藝，為卓越生活構築高質感樣貌，即日起於全台丹普專賣店隆重上市，200cmx200cm，售價1,100,000元。

TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組「尊榮禮遇專案」（丹普專賣店限定），上市獨享9折再9折尊榮禮遇專案，再享丹普專賣店滿3,000送300優惠，並加贈TEMPUR Fit Premium極光四季被2件（市價80,000元）及TEMPUR Pillow Breeze Firm丹普舒適微風枕2件（市價23,200元）等總市價超過100,000元奢華品牌好禮，誠摯邀請消費者蒞臨鑑賞。

▲丹普擁有30年領先全球的睡眠產品與創新研發科技，更獲歐洲、澳洲、日本等超高顧客滿意度評價*。

丹普同步推出全新ONE BY TEMPUR丹普時尚床墊系列：「丹普時尚菁英」及「丹普時尚床墊」，擁有時尚、活潑的外形設計，提供都會輕奢華風格的年輕族群輕盈舒適的睡眠體驗。丹普時尚菁英及丹普時尚床墊，即日起於全台丹普專賣店及丹普百貨專櫃上市。

▲丹普推出全新ONE BY TEMPUR丹普時尚床墊系列。

TEMPUR丹普獨特的丹普感溫材質獲美國太空總署NASA認證，能感應體溫而自動變得柔軟、貼合身形曲線並舒緩壓力點，提供軟硬適中、符合身體所需的最佳支撐和放鬆，並且能吸收移動時所產生的動作壓力，藉此有效減少睡眠時伴侶間移動所造成的干擾。丹普感溫材質僅在美國及丹麥自營工廠以其獨有的技術與嚴格保密配方生產製造，全球僅有不到十位科學家知其製造方法而他們全數任職於丹普，全系列商品由丹麥原裝進口來台，歡迎消費者於丹普官方網站營業據點列出之丹普專賣店及百貨專櫃選購，確保TEMPUR丹普產品帶來的高品質居家睡眠體驗，輕鬆享受革新睡眠科技及擁有前所未有的輕盈愜意。

▲歡慶丹普30周年暨周年慶，全台丹普專賣店及百貨專櫃享有多重限時限量優惠專案。

歡慶丹普30周年暨周年慶，丹普特精選週年慶必買人氣商品推薦，即日起至2021年12月31日前全台丹普專賣店及百貨專櫃享有多重限時限量優惠專案！

丹普專賣店獨家優惠專案活動期間：2021/9/1～10/31、2021/11/24～11/30、2021/12/18～12/31全系列商品8折起，指定床款再享最高享8%滿額回饋，全店滿3000送300限時優惠，滿額再贈送市值34,200元旅行床墊組壹個；ONE BY TEMPUR丹普時尚菁英床墊享75折優惠、丹普新菁英系列床墊享7折起優惠、Flex 2000 Cloud雲朵電動床享7折優惠（數量有限）。

全台丹普百貨專櫃享全系列商品8折起、最高享有8%回饋，滿額再贈送市值15,200元美腿墊， TEMPUR日式簡易薄墊原價47,000元、優惠價32,900元，TEMPUR枕頭、配件類商品全面8折優惠，最高4件享75折優惠。

TEMPUR丹普全系列商品提供不同睡感，符合不同偏好的睡眠習慣。歡迎前往全台丹普專賣店及百貨專櫃洽詢體驗，或請電洽0800-710-899，將有專人服務。

TEMPUR丹普官網：http://tw.tempur.com/

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*活動優惠詳情請以現場說明為主，丹普保有活動解釋、更改與終止之權利。

*此調查結果根據2014-2015年間，遍及13個國家，訪問超過37,000位丹普使用者之調查結果。