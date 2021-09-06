【廣編】丹普商品全面8折　指定床墊再享8%滿額優惠

沒想到鬼門開第一天就遇上這種事！飼主Eri Tanaka日前買了一個舒服的床墊，這天因為主臥室冷氣壞掉的關係，媽媽只好帶著3個小孩一起到小房間睡覺，同時也把前陣子買的床墊搬過來，沒想到他們在鬼門開第一天的半夜，就遇上奇怪的事情，當他們鋪好床準備睡覺時，竟然有位「大隻睡仙」守在房間裡請不走！