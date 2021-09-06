【廣編】丹普商品全面8折　指定床墊再享8%滿額優惠

【廣編特輯】
圖、文／TEMPUR丹普提供
睡眠科技品牌TEMPUR丹普歡慶30周年暨周年慶，同步推出全新ONE BY TEMPUR丹普時尚床墊系列，提供丹普時尚菁英及丹普時尚床墊兩款不同睡感，即日起分別於全台丹普專賣店及百貨店櫃上市，歡迎前往試躺體驗。TEMPUR North Bed system丹普北歐頂級電動床組，即日起也於全台專賣店獨家上市，售價1,070,000元起。
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