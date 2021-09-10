誠品生活周慶「滿5千回饋1200」歷年最多　三創家電滿萬送千高回饋

▲誠品生活周年慶今年推出罕見高回饋方案。（圖／誠品提供）



記者蔡惠如／綜合報導

今年上半年業績受疫情爆發影響，誠品下半年祭出歷年周慶最高折扣吸客，由誠品生活南西、信義店打頭陣，9／24起至10／11共18天全館單日滿千送百，消費滿5,000元送1,000元抵用券，再加上會員單筆消費滿888元可獲200元抵用券，等同1200元的回饋入袋，搶攻業績不手軟。三創也針對自家家電樓層推出滿萬送千的高回饋。

誠品生活週年慶從9／24開跑，整整18天推出全館單日滿千送百，消費滿5,000元送1,000元抵用券，搭配指定銀行信用卡、eslite Pay綁定支付等優惠最高可達33%。9／24周年慶首日再推出「信義會員之夜」，晚間19-23點邀請?te壞特、饒舌歌手春豔等LIVE演出，還有電影《再說一次我願意》演員郭書瑤、蔡凡熙對談幕後故事。

此外，周年慶期間優惠還可與「購物金天天送」活動併用，會員在10月底前消費單筆滿888元，就可獲贈200元抵用券，含誠品線上抵用券100元，加上實體門市抵用券100元（單筆消費500元可折抵）。而前年推出消費發票折抵住宿金也續推，憑周一至週四消費發票可折誠品行旅住宿費，最高可全額折抵。

▲誠品線上也推促銷串聯實體店舖。（圖／誠品提供）

誠品也表示，線上購物平台自去年12月開站以來，業績即較同期成長40%，今年6至8月平均業績，也較去年同期成長近2倍；此外也觀察到顧客喜愛的消費趨勢，除「中文書」類別穩居第一名外，第二名「流行」類別的美妝保養、3C數位銷售成長也3.3倍，而「生活」類別的日用及健康家電銷售，則成長2.4倍，故推出線上同慶，從9／24至9／27線上全站圖書79折、非書85折起，10月底前消費還有總價值百萬元優惠券可抽。

三創生活園區也看好微解封後的消費熱潮，即起至9／29推出「玩家大典-六週年慶」，首波針對講究居家生活及愛好音樂的不同玩家，分別祭出4樓生活家電，可跨櫃累計消費回饋，消費滿萬送千；5樓耳機音響也祭出跨櫃累計消費滿5,000元，可獲500元抵用券的會員專屬活動。

▲三創生活周年慶除有滿千送百，還有特惠的單品特價。（圖／三創提供）

業者表示，消費者在優惠期間加入三創生活會員，並於指定櫃位使用特定信用卡消費，也可得到限量贈品及三創生活商品抵用券，回饋累計最高可達25%。而10月份振興券的優惠活動，則會從9月底至10／20推「二波週年慶加碼方案」。