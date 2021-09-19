嗨放煙火竟爆炸！他「上身炸爛」當場慘死　百人開趴目睹嚇壞

▲澳洲一名男子施放煙火時遭炸死。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）發生不幸意外，一名50多歲男子參加一場大型派對，眼看時間接近午夜，便興致高昂地想要施放煙火慶祝，未料點燃瞬間上半身慘遭炸爛，當場死亡，而現場其他100多人全程驚恐目睹。

Newshub、《每日郵報》等外媒報導，本案發生於17日晚間，死者拿出一個金屬打火機點燃煙火，肩膀、胸部卻被炸出火藥擊中，當場倒臥血泊中，沒了呼吸心跳。

儘管醫護人員接獲通報後，迅速趕到現場，實施心肺復甦術，但不久後仍宣告該男不治身亡。警方初步調查指出，本案沒有其他人受傷，也沒有涉及謀殺的可疑情況，目前仍在等待法醫報告出爐。

此前，多國曾發生煙火施放意外，今年1月，美國德州一群少年在街頭賽車場邊放煙火，負責點燃煙火的人3根手指被炸掉、視力受損，另一人拋出手中煙火時，雙手竟被炸飛；去年9月，愛爾蘭一名少年與朋友施放煙火，未料裝置疑似故障，導致其右手食指當場炸掉，露出一截斷骨，大拇指也被轟到扭曲變形。

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