妻抽搐倒地以為中邪！莽夫關刀刺喉+銅錢塞嘴　驅魔卻害她慘死

▲桃園市徐姓男子今年7月與妻子在家中施用毒品，未料曾女抽搐，徐以為妻子中邪，竟以木製關刀戳進妻子咽喉與銅錢塞住嘴巴驅邪，卻造成大量內出血慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子今年7月間趁岳母外出時，與曾姓妻子共同施用毒咖啡包，未料妻子出現不適不斷抽搐，徐以為妻子中邪，竟持木雕關刀戳進妻子咽喉，還拿銅錢塞住嘴巴為其驅邪，並以身體壓迫頸部等處，造成口腔與脾臟等大量內出血，岳母返回住處驚見女兒滿身是血，徐男則在旁恍神嚇得立即報警處理；徐男在檢方複訊時辯稱持關刀、銅錢幫妻子驅邪，檢方以徐男犯行明確，偵結依家暴殺人罪嫌將徐提起公訴。

檢警調查，25歲的徐姓男子與曾姓妻子、岳母共同居住，今年7月10日下午4時許，徐見岳母外出，夥同曾姓妻子在家施用毒咖啡包，曾女因身體不斷抽搐，徐不知送醫急救，竟持長約24公分木製雕像關刀直接戳入妻子咽喉深處。

徐見曾女痛苦，竟持續壓迫其頸部與腹部，導致頸部大面積瘀傷，舌骨與甲狀腺軟骨都骨折，徐還拿銅錢塞進妻子嘴巴，最終致使曾女脾臟等器官大量內出血倒臥地板上昏迷不醒。岳母傍晚家後，目睹女兒滿臉血跡，身體僅穿著內衣褲倒臥地上，徐男則在旁一臉恍神喃喃自語，立即報警處理。

警方到場後，將關刀與銅錢等證物查扣，曾女送醫急救後仍不治死亡。徐男辯稱是發現妻子中邪，想幫她驅邪才拿家裡法器企圖壓制，他是想救妻子，致死是不小心的。徐男在檢察官複訊時，坦承持木製關刀戳妻子咽喉，徒手壓迫她腹部並放銅錢在嘴巴與口腔，是想幫其驅邪；徐男岳母則證稱，返家時發現女兒倒臥地上滿臉是血，屋內僅徐1人。

檢方根據法醫研究所解剖報告，曾女頸部大面積壓傷、咽喉等處遭銳器刺傷出血，腹部外傷導致臟器破裂，外傷出血、肺內吸入血液與窒息致死，此外，毒咖啡包也是造成死亡主因之一，因徐男犯行明確，檢方偵結依家暴殺人罪嫌將徐提起公訴。

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