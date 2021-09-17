鐵窗賊「特殊嗜好」曝光　命警一碼歸一碼不要過問

▲黃姓男子摸黑偷走白鐵窗逕行推回到桃園住處。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有毒品前科的24歲黃姓男子深夜竊取價逾萬元白鐵窗，並就地取材以手推車推回住處擬販售圖利，警方獲報後循線當場撞見黃男在房內吸食安非他命，誇張的黃男竟對員警說，「一碼歸一碼」就事論事只問鐵窗的事，不要問毒品的事，讓警方啼笑皆非；員警見失主年逾7旬更主動將鐵窗送回，獲家屬和黃進仕里長在臉書感謝、表揚。

▲▼警方循線發現手推車和鐵窗。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，16日10時許，桃園警察分局龍安派出所巡佐黃賜哲及警員甘哲勳接獲民眾報案，指稱在中壢住處白鐵窗因房屋整修先行拆下放置於家門口，在凌晨1時許被一名男子以手推車搬走。

▲員警體恤失主年紀已大，主動將失竊的鐵窗送回。（圖／桃園警分局提供）

員警經調閱監視器，鎖定黃姓男子涉嫌重大，前往桃園區住處訪查時，當場發現失竊鐵窗及作案用手推車，員警獲得其家人同意及陪同下，前往其房間查詢，結果房門一開，目視所及櫃子上放著毒品吸食器。

但是黃男要員警就事論事，只問鐵門的事，不要問毒品的事，員警仍依法將其移請桃園地檢署偵辦。事後員警體恤失主年紀已大，借來小貨車，把鐵窗送回報案人家中，免於其來回奔波，讓家屬覺得很窩心，對於員警積極破案又體貼周到的服務，表達十分肯定，前市民代表吳振芳與龍鳳里里長黃進仕特別貼文臉書表達感謝。

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