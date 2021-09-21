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夜唱裝醉設局摩鐵陪睡！好心傳播妹慘被2度硬上　淫老闆下場曝

▲桃園市陳姓男子於2019年3月間在某KTV找傳播妹唱歌，凌晨結束後竟佯稱酒醉，請傳播妹至摩鐵陪睡，卻趁機連續2次硬上性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳姓男子於在KTV找傳播妹唱歌，凌晨結束後佯稱酒醉請傳播妹至摩鐵陪睡，卻趁機連續2次硬上性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子2019年3月間在桃園市某KTV唱歌，期間找來傳播妹陪唱至清晨，2人各自離去時，友人聲稱陳男酒醉希望代為照顧，傳播妹原本欲叫小黃送陳返家，但陳卻拉著傳播妹至附近摩鐵，並保證不會有逾矩行為，卻趁其躺在床上時趁機硬上2次性侵得逞；地院法官審訊時陳坦承不諱，法官審酌陳男事後已與女方達成調解，並逐期完成賠償，審結依強制性交罪，判處陳男有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，陳姓男子於2019年3月19日凌晨4時許在桃園區某KTV找傳播妹陪同飲酒歡唱，同日上午7時許結束，陳與傳播女各自離開包廂，女子下樓至KTV樓下大門欲返家之際，巧遇陳男與同行友人，友人向女子聲稱陳已酒醉，商請女子代為照顧陳男後離去，女子念及陳男曾為其弟弟之前老闆，與陳男曾有數面之緣，擔心陳酒醉獨自返家恐發生意外，遂在旁陪同照顧，並欲招呼計程車載陳返家。

但陳卻拒不將其住家地址告知女子，還拉著女子步行至附近的摩鐵，過程中女子聲稱，將陳送至旅館休息後即離去，陳則向女子保證不會有逾矩行為，請其陪同睡著後再離去；女子不疑有他隨之進入摩鐵房間，躺在床上休息，期間還以Line聯繫老闆詢問陳男酒品如何等語。

未料陳男見女子躺在床上，竟仗著酒意衝向女子床鋪，試圖解開女子穿著風衣扣子，因未能解開遂將風衣脫掉，陳男強脫之褲裙內褲，不顧女子呼喊「不要」與用腳抵抗，趁機硬上性侵得逞；女子被性侵後起身前往廁所清理，折回房間內撿拾褲裙與內褲準備穿上離去，陳男再度將女子拉上床，控制其雙手，並不顧女子抗拒，違反其之意願二度硬上性侵得逞，陳隨後將女子送至居住社區警衛室才離開，女子遂向友人哭訴，並報警與驗傷提告。

陳男在檢方複訊時坦承犯行不諱，檢察官根據女子在醫院驗傷診斷證明、摩鐵監視畫面、社區監視畫面以及與友人對話截圖等證據，認為陳男犯行明確，偵結依強制性交罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審酌陳男在過程中無視女子之意願，對女子為強制性交，造成其難以彌補之陰影，惟考量陳男在院方審理時坦承犯行，並與女子達成調解，並已部分履行賠償與持續還款中，被害女子亦表示，倘陳遵守彼此約定調解條件，則同意給與陳從輕量刑機會；法官審結依強制性交罪，判處陳男有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起2年內向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供240小時義務勞務，本案還可上訴。

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