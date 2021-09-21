高雄中央公園「激情」大亂鬥！14歲屁孩為妹子二打一　下場衰爆

▲14歲蘇姓少年為妹子出頭，最後被員警帶回派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中秋收假前夕，高雄市中央公園傳出打架事件，14歲蘇姓少年不滿朋友的女友被騷擾，找來4名同夥幫忙出頭，跟對方相約在中央公園談判，不料對方也來了5個人。過程中，蘇姓少年跟對方2個人起了衝突，被打傷手指，對方在員警抵達前全跑了，只剩下受傷的蘇姓少年跟4名同夥當場被逮。

這起案件就發生在21日下午五點左右，高雄市中央公園傳出兩派人馬互毆，大白天的就打架，驚動員警到場時已經沒有打架，僅14歲蘇姓少年受到輕傷，以及另外4名同夥，因此將5人帶回派出所了解，這才發現原來蘇姓少年不滿自己朋友的女友被其他人騷擾，所以約對方出來「講清楚」，結果手指掛彩。

當時蘇姓少年跟對方的人馬發生衝突，目擊者稱是「二打一」，但因為僅手指受傷，所以當下也沒有打電話叫救護車。雖然蘇姓少年表示不提告傷害，但光天化日就在公園打架，警方還是鎖定相關人等，逐一通知到案說明，後續依照少年事件處理法、社會秩序維護法送辦。

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