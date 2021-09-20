快訊／染疫留英女學生探親！入住高雄5星飯店　匡列41人採檢中

▲染疫女學生足跡曾到高雄市。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

台北市20日新增2例本土確診個案，其中一例案16254足跡曾到高雄漢來大飯店。疫調指出，個案為20多歲英國返台女性，曾打過一劑BNT疫苗，22日本來要出國讀書，19日至醫院自費採檢發現確診，Ct值34，個案於高雄市共計匡列41人仍採檢中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲留英女學生出國前自費採檢確診，曾入住高雄漢來大飯店。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，案16254於9月16日與父母、祖母自行駕車，從台北市至高雄市探親，晚間6:30至8:00與家人及高雄市親戚一同於漢來大飯店12樓名人坊包廂聚餐，並於當天入住漢來大飯店。隔日上午9:30至10:00於漢來大飯店43樓海港餐廳用畢早餐後，即駕車北上。

衛生局表示，個案已完成疫調，並匡列接觸者29人，密切接觸者12人，包含同包廂用餐親戚3人及後續入住特定房號民眾、餐廳服務人員、清潔人員與房務清潔人員等，目前已知3名同包廂用餐親戚快篩均為陰性；一般接觸者17人，包含開放式自助餐場域工作人員及同時在場用餐民眾等，所有接觸者已匡列刻正採檢中。

北市衛生局專委歐佳齡表示，案16254自稱在2020年9月出國留學期間確診，但2021年3月、7月都有回過各一次，當時按照採檢規定都是陰性，居家隔離期滿時再做採檢也都是陰性，一直到9月多要出國留學時再做採檢陽性。

【更多新聞】

西子灣消波塊突傳恐怖哀號聲！2大學生夜吹海風 嚇破膽真相曝

獨／直擊Apple買1送1 門一開「奧運短跑」他狂奔搶第1：超划算

樹葉、柚子、石頭都來排隊了 高雄前鎮「三節奇景」網讚爆

快訊／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

消防局辦事員上班爽追劇「月領7萬」 同事檢舉竟遭嗆：相堵會到