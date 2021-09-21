高師大男生酒駕被捕！曾是知名高中籃球隊長　酒吧還打卡：喝起來

▲曾經是台中知名籃球高中名校的隊長，現在就讀高雄師大卻涉犯酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中秋連假防治酒駕勤務期間，凱旋路派出所在19日到21日短短2天當中，就查獲3起酒駕案件，其中一位還是高中籃球名校的前黃姓隊長，現在在高雄師大唸書，未來有可能為人師表的他，卻成了酒駕的負面示範，讓員警搖頭。

19日接近凌晨，員警在巡邏勤務當中發現一名男子騎車，他的機車燈未亮，所以將他攔下來，對談過程當中「確認過眼神」發現有點迷濛的狀態，經過他的同意進行酒測，酒測值酒測值為0.56mg，據了解這名男子是22歲的黃姓男大生，在高中時間，是一所中部籃球名校的隊長，擔任控球後衛的他，被譽為場上最耀眼的球員，速度與刁鑽的切入破壞力再加上他誇張的肢體語言與激情，用感染力充滿整支球隊。

高中畢業之後就來到高雄師大就讀體育系，不過不知道為什麼沒有繼續在UBA出賽，但是透過他的臉書發現，他曾在今年4月23日還在一間酒吧標註「喝起來」，當時還有人留言提醒他「少喝一點」，但沒想到就在5個月後被警方攔獲酒駕。

▲高雄劉姓女子騎機車不戴安全帽以及口罩，被警方查獲酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

苓雅分局凱旋路派出在2天當中，除了查獲黃姓男大生酒駕之外，還有一名30歲的劉姓女子騎機車不戴安全帽、口罩，經過酒測確認超標，高達0.74mg/l，她辯稱自己是「連假期間去朋友家吃燒酒雞，因為自己煮所以酒加比較多」。另外還有一名40歲的陳姓男子，宿醉騎車，雖然跟警方宣稱是「睡前喝一杯」，但是經過酒測也是為0.54mg/l，現在三個人都被依照公共危險罪移送。

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