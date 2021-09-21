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社會 社會焦點 保障人權

中秋連2起死亡車禍！沒說的真相曝　自己人戳破旗山「搞半套」

▲高雄市旗山分局發布新聞稿，裡頭卻沒有提到自己被焦桐大隊點名的A1車禍數據 。（圖／民眾提供）

▲旗山分局轄內18日連續發生2件死亡車禍，但只公布查緝績效，結果被交通大隊點名要加強作為。（圖／旗山分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄旗山分局也學發「半套新聞稿」，只強調中秋連假期4天期間，共取締154件、重點交通違規47件、酒後駕車4件、破獲竊盜及毒品案各1件，以及拘提人犯4名，不過卻隻字未提發生2起死亡車禍，被高雄市交通大隊點名要加強。

21日上午接近九點時，高雄市旗山分局主動發布新聞稿，強調「旗警連假執法不停歇 致力守護安心大旗美」，內容提到在中秋連假期間除規畫交通疏導、取締酒駕、防制危駕深夜勤務外，更強力執法，防制不法分子藉機聚眾滋事鬥毆，展現警方維護治安之決心。

所以旗山分局在4天之內「警察同仁犧牲假期，不辭辛勞的實施封閉式高強度臨檢下，本次中秋連假期間共取締超速違規154件、重點交通違規47件、酒後駕車4件、破獲竊盜及毒品案各1件，以及拘提人犯4名，旗山警方全力維持轄區治安平穩，以行動展現維護治安的決心，確保市民生活安全」。

▲高雄市旗山分局發布新聞稿，裡頭卻沒有提到自己被焦桐大隊點名的A1車禍數據 。（圖／民眾提供）

▲旗山分局21上午主動發布新聞稿，希望媒體記者協助「大外宣」。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲高雄市旗山分局發布新聞稿，裡頭卻沒有提到自己被焦桐大隊點名的A1車禍數據 。（圖／民眾提供）

▲旗山分局21上午主動發布新聞稿，希望媒體記者協助「大外宣」。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

旗山分局發出的新聞稿當中，總共566個字，但卻都沒有提到被高雄市交通大隊「點名」要加強的部分，交通大隊在20日發出訊息指示，連假進入第三天，高雄市內發生3起死亡車禍，其中旗山就包含了2件，所以提醒旗山是屬於旅遊高峰期，應該要加強路口以及超速執法，不過2起A1（車禍24小時內死亡案件）卻不見在新聞稿當中。

據了解，旗山這兩起死亡車禍都發生18日，一起發生在上午9點，一名陸姓男子騎電動代步車沿著旗山區東圳巷被一名王姓女子開小貨車撞擊當場死亡，而就在這起死亡車禍發生後2小時，一名馮姓女子騎普通重機在美濃區的吉山街，被一名柯姓男子開小貨車撞上，馮姓女子送醫不治。

▲高雄市旗山分局發布新聞稿，裡頭卻沒有提到自己被焦桐大隊點名的A1車禍數據 。（圖／民眾提供）

▲高雄市旗山分局被自己人也就是交通大隊點名的A1車禍，要加強防制交通事故發生 。（圖／民眾提供）

▲高雄市旗山分局發布新聞稿，裡頭卻沒有提到自己被焦桐大隊點名的A1車禍數據 。（圖／民眾提供）

▲旗山分局轄內18日連續發生2件死亡車禍，但只公布查緝績效，結果被交通大隊點名要加強作為。（圖／旗山分局提供）

其實同樣發布「半套」新聞稿的情況也發生在鳳山分局，20日分局針對轄區內一起鬥毆案件，刻意不提衝突原因、有人被毆打等，僅提供警方自己查獲刀械、毒品等訊息，就在被媒體踢爆「前因」之後，才趕緊連續再發2次新聞稿「補充」，坦承是「掃飆」引發的街頭暴力行為，還有4人受傷，6部機車損毀。

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