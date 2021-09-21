新郎喝到爛醉　她當場氣炸毀婚！轉身「拉前男友熱吻」賓客看傻

▲ 西莉亞決定不跟山姆結婚了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國馬里蘭州一名年輕女子與男友交往多年，終於要步入禮堂，未料婚禮當天，新郎走進會場時已經喝得爛醉，失態的模樣令她氣到不想結，當場將結婚蛋糕直接全抹到新郎臉上，轉頭就和前來祝賀二人的前男友一同離開，還被捕捉到他們在會場外熱吻。

《每日星報》20日報導，TLC頻道實境節目《美國吉普賽新娘》中，來自馬利蘭州阿伯丁的24歲新娘西莉亞（Cearia）是一名吉普賽人，就要和交往多年的28歲男友山姆（Sam）結婚。影片中可見，西莉亞穿上白紗，等待新郎走進會場，幾分鐘後看見的卻是醉到一臉茫然、全身散發酒味的山姆。

二人交換誓詞時，山姆時而傻笑，時而放空，連婚戒都掉到地上，令西莉亞氣得滿臉鐵青，山姆湊上前親吻時也愛理不理。婚禮進行到切蛋糕時，山姆說話已經含糊不清，站都站不穩，連眼睛都睜不太開，滿嘴都是綠色的奶油。

西莉亞忍無可忍，下秒抓起蛋糕就往山姆臉上砸，現場頓時一片尷尬。她氣得表示，「我XX很生氣，不想再穿著這件裙子，我不結了」、「山姆毀了我的婚禮，連看都不想看他一眼，只想走人」。

西莉亞21歲的堂弟兼前男友凱爾（Kyle）目睹這場鬧劇，將滿頭怒火的西莉亞拉到會場外對她說，「我不能旁觀這一切發生在妳身上，這太荒謬了，他是個笨蛋，妳嫁給一個笨蛋。所有人都警告過妳，妳看吧！」

凱爾接著向西莉亞提議，他們可以一起從婚禮現場溜走。西莉亞開心地答應了，「這場婚姻玩完了，我要和凱爾一起走。」接著便有賓客目睹二人離開會場，在停車場甜蜜接吻。節目指出，吉普賽人與父母親生兄弟姐妹的孩子結婚並不罕見，也許很快就會換這二人步入禮堂。

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