焦糖驕傲喊「我就塔綠班！」隔空酸高虹安：人可以不漂亮但心要美

▲焦糖批高虹安領人民納稅錢還檢討人民。（合成圖／翻攝自焦糖哥哥臉書、資料照）



記者黃可昀／綜合報導

民眾黨立委高虹安日前上名嘴朱學恆節目，和資深媒體人黃暐瀚高唱「塔綠班之歌」，惹得親綠藝人「焦糖哥哥」陳嘉行不滿，在臉書隔空開酸高虹安，「人可以長得不漂亮，但內心要美麗！」

焦糖哥哥稍早在臉書標記高虹安並寫下，千萬別誤會綠營在乎綠畜、塔綠班這類稱號，「我個人完全支持妳繼續罵，甚至支持妳把這首歌當競選歌曲」，不過還是得提醒高虹安，身為民眾黨立委，連黨主席柯文哲都曾公開自稱是「墨綠」，「所以妳是罵柯文哲是激進份子，是ㄔㄨˋㄕㄥ嗎？」

▲焦糖大方接受自己就是塔綠班。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）



焦糖哥哥接著砲火全開，質疑高虹安領的薪水是人民納稅錢，其中很多是她口中的「綠畜」貢獻的，「妳頂著漂亮的學歷，結果不羞辱人就不知道怎麽參與公共討論，也難怪妳當立委這段期間的言行是各種悲劇」，最後更酸高虹安，「人可以長得不漂亮，但內心要美麗。」接著再發一篇5字貼文，宣告自己「我就塔綠班」。

網友留言，「我搞不懂塔綠班怎麼了，我個人是很喜歡這個封號，我就是塔綠班」、「立委拿著民脂民膏，應該監督政府、不是監督人民」、「最後一段直戳要害啊⋯」、「最後一句打出了爆擊」。