輕熟女連吃3天月餅「半夜吐血」　照胃鏡驚見「嚴重胃糜爛」

▲連吃3天月餅，女子半夜腹痛、吐血。（圖／翻攝都市現場）



記者蔡紹堅／綜合報導

中秋節之前，湖北武漢一名27歲女子連續3天把月餅當晚餐吃，沒想到半夜突然腹痛難耐，還在嘔吐時「吐出了血」，嚇得趕快上醫院檢查。醫生透過胃鏡發現，女子患有十二指腸潰瘍，伴有喉頭性出血，且胃糜爛嚴重，若不即時治療，可能導致胃穿孔、大出血，甚至發生休克，危及性命。

根據陸媒報導，女子表示，最近因為工作繁忙，加班次數較多，她為了方便省時，連續3天加班都拿月餅當晚餐，但第3天半夜，她突然腹痛難忍，還出現了嘔吐症狀，嘔吐物中還有暗紅色，疑似血的物質。

女子隔天馬上到醫院就診。醫生透過胃鏡發現，女子患有十二指腸潰瘍，伴有喉頭性出血，且胃糜爛（糜爛性胃炎）嚴重，「如果不及時治療，病人嚴重時可能導致胃穿孔、大出血，甚至發生緊急休克，危及生命。」

醫生分析，女子此次發病，很大程度與連續吃了3天的月餅有關，「大部分月餅還是採用高熱量、高糖分及高油脂原料，製作程序多為烘烤，也就是我們日常所說的『重油、重糖』。過多食用月餅後，不僅會使胃酸分泌增加，破壞胃黏膜保護屏障，使胃炎、潰瘍病加重，甚至併發消化道出血，而且還會加重膽囊炎、膽結石、脂肪肝等肝膽疾病，最嚴重的可以誘發胰腺炎。」

醫生提醒，食用月餅時，應遵循「少吃多次」的原則，最好是在半空腹狀態下將月餅分切進食，適當配些水果，便於減輕胃腸負擔，「無論是哪種月餅，最好淺嘗輒止、少吃為宜，若持續出現胃腸不適或明顯胃腸疼痛出血的情況，應盡早就醫。」