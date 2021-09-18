神猛月餅「連鐵鎚都敲不碎」　43秒片驚呆網：跟Nokia有得拚

▲中秋節除了烤肉，月餅也是不可或缺的美食。（示意圖／台北市衛生局提供）

實習記者黃品臻／綜合報導

中秋佳節少不了月餅相伴，不過這月餅是要怎麼入口？微博流傳一段山東大學發放的月餅影片，看起來普通的月餅竟跟石頭一樣硬，拿來敲打都不會碎，奇特的影片引起熱議，讓大陸網友直呼「這不是發的月餅，是發的紀念章！」

微博帳號「夢濟南」今（18）早以「山大發的月餅有多硬」的關鍵字發布了一段影片，影片中先是用鐵鎚不停捶打月餅，但月餅完整無缺，接著又將整塊月餅拿來敲宿舍的鐵床架，沒想到月餅一樣毫髮無傷，沒有任何一點裂縫，堪比石頭。

▲網友實測不管是用鐵鎚還是拿來敲床架，月餅都完好無缺。（圖／翻攝自微博／梦济南）

影片一出引起熱烈討論，大陸網友們紛紛表示，「壓縮餅乾的感覺」、「不砸核桃可惜了」、「我們學校曾經發的月餅，叫我吧鐵床砸壞了，床壞了，月餅還很完整！」、「跟諾基亞（Nokia）手機的質量有得一拚啊」、「學校老師這是讓你們防身用的」、「這月餅不是讓你吃的，是讓你做傳家寶的」。

其中有網友指出，影片中的月餅應是去年山東大學所發放的，「這是去年的那個吧哈哈哈哈，我覺得還挺好吃的，今年的感覺沒那麽硬」、「我也吃過，當時發了兩個，味道不錯哦」、「倒杯水、泡一泡就好了，老山大人都是送人的 從來不吃，宿舍里就算有吃的也是泡著吃」。

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