「聽了很爽內容很恐怖」　朱立倫：明年要選舉的都怕張亞中當選

▲朱立倫。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）



記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨主席候選人張亞中聲量大漲，候選人朱立倫21日接受廣播節目專訪時表示，張亞中講得頭頭是道，民眾聽了很爽，但實不實際是另一回事，而且內容很恐怖，明年要選舉的人都害怕張亞中當選。

朱立倫指出，張亞中之所以獲得部分黨員的青睞，是因為恨鐵不成鋼，有很多人覺得國民黨前段時間沒作為、太軟、不夠強硬，當有人出來慷慨激昂，像張亞中口才好、講得頭頭是道，且未從政過，沒擔任過首長和公職，「他隨便怎麼講都可以啊！他怎麼講，反正民眾聽了就很爽啊，但實不實際、做不做得到，不知道，那是另外一回事，但是爽度會高」。

朱立倫提到，張亞中長期幾十年來研究兩岸關係，主張統一的統派教授，「這絕對不是我給他封的名詞，他的統派主張跟統派的教授的名稱，這個不用冠，這是你隨便去任何網路Google或是報導，甚至你以前當著張教授的面說你是統派理論大師，他也很高興啊」。

朱立倫認為，張亞中說要簽和平備忘錄，沒有人去聽內容是什麼就覺得很有道理並支持，這有兩個原因，一個是恨鐵不成鋼，一個是追求和平，「他會覺得朱立倫還有馬英九、連戰，你們搞了幾十年，為什麼都沒有搞到這樣子，還在那邊九二共識、一中各表，還在那邊原地打轉，人家張教授一下就可以跳到讓兩岸和平，他不知道那個內容很恐怖，我們覺得不能接受」。

對於國民黨台北市議員羅智強稱基層害怕張亞中當選，朱立倫說，羅智強反映出現狀和真實的一面，黨內全台灣明年要選舉的議員，大家都害怕，台灣的主流社會還是希望安定、中道力量、穩健力量。

至於部分藍營縣市長接連表態力挺，被解讀操作棄保，朱立倫表示，棄保是「棄民進黨保國民黨」，意思是希望國民黨越大、越強、越好，這是黨員的期待，誰能讓國民黨越大、越好、越團結，「那我們就來保他」，總是不希望國民黨弱下去、走偏鋒、走極端。

朱立倫指出，縣市長的支持，有人是電話聯繫，有人實質上幫忙，有人透過臉書幫忙，每一位他都非常感謝，市長現在最重要的工作是防疫，要表態挺朱立倫的確有困難，「侯市長昨天不是講了嗎？他是防疫最優先，光一個Delta他還要到9月23日才能把警報解除掉」，很多關心都是私下作為。