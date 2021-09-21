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出席聯合國大會！巴西總統「堅持不打疫苗」　紐約市長：不用來了

▲▼紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）重砲轟巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不接種疫苗的行為。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今日在新聞發佈會表示，如果巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）無意接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，那就不用來紐約市。波索納洛預計出席明天在紐約舉辦的第76屆聯合國大會一般性辯論，並最先上台發言，不過他至今仍公開稱自己尚未施打疫苗。

綜合外媒報導，紐約市政府規定，12歲以上的人必須出示疫苗接種證明，才能進入會議中心、健身房、電影院、餐館或飯店等封閉式公共場所。但巴西總統波索納洛是全球最大經濟體中，唯一尚未接種COVID-19疫苗的領袖，更曾不只一次公開宣稱，自己還未接種，這可能使他在紐約市寸步難行。

還有人18日晚上拍到波索納洛和巴西代表團其他隨行成員在路邊吃披薩，因為這樣就不需要出示疫苗接種證明，其中包括巴西聯邦儲蓄銀行（CEF）總裁季馬瑞斯（Pedro Guimarães）、總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）和衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）等人。

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是全球最大經濟體中唯一尚未接種COVID-19疫苗的領袖。（圖／路透）
今天下午，波索納洛與英國首相強生（Boris Johnson）會議期間再度表明，仍尚未接種疫苗，強生則大力推薦英國藥廠阿斯特捷利（AstraZeneca）的AZ疫苗，該款疫苗也是巴西克魯茲基金會（Fiocruz）與阿斯特捷利康在巴西合作生產。

紐約市長白思豪則對此表示，「根據現行規定，我們要向所有世界領袖，尤其是巴西的波索納洛傳達一項訊息：如果你打算來這裡，就需要接種疫苗；如果你不想接種疫苗，那就不用來了。」

白思豪說，「每個人都需要安全與團結，這意味著每個人都需要接種疫苗。聯合國絕大多數的人、絕大多數會員國都在做正確的事。」他也表示，紐約市正在向出席大會的所有領袖和官員提供免費的COVID-19疫苗。

不過有一名不願透露身分的餐廳經理說，不打算向波索納洛索取接種證明。當被媒體問到「法律之前不是人人平等嗎？」該店餐廳服務人員未對此回應。

 

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