北市擴大發852封細胞簡訊！留英女學生足跡曝　衝美麗華看午夜場電影

▲台北市衛生局21日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

北市20日新增2例本土確診，其中案16254分佈於士林區，是一名20多歲英國返台女學生，曾經打過一劑BNT疫苗，Ct值為34，目前匡列21名接觸者居家隔離和採檢。台北市衛生局20日下午原本稱發送493封細胞簡訊，晚間決定擴大發送至852封，提醒同時間去大葉高島屋、美麗華大直影城、SOGO天母店的民眾留意。

台北市衛生局21日公布案16254足跡，個案於9月19日確診，感染源尚待釐清，曾經在9月18日下午3時至4時到士林區大葉高島屋，9月18日晚間10時40分至9月19日凌晨1時25分於美麗華大直影城看電影，9月19日上午9時45分至10時於SOGO百貨天母店。

台北市衛生局表示，個案曾到過的百貨和影城已於9月19日完成清消，20日停業，21日復業。

面對案16254曾到大葉高島屋、美麗華大直影城、SOGO天母店，台北市衛生局20日3時防疫記者會時表示，一共發送493封細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾留意自身情況；不過到了20日晚間，台北市衛生局指出，一共是發送852封細胞簡訊。

▼美麗華影城已恢復營業。（圖／記者黃國霖攝）

▼天母高島屋百貨清消後營業。（圖／記者宋良義攝）

▼天母sogo店清消後營業。（圖／記者宋良義攝）