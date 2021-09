加拿大總理杜魯道勝選贏得第3任　組多數政府目標破滅

▲現任總理杜魯道與家人們一同前往投票所。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

加拿大國會大選投票20日落幕,依據加拿大廣播公司(CBC)等當地媒體預測,現任總理杜魯道(Justin Trudeau)所屬的自由黨贏得最多席次勝選,將組成下屆政府,宣告杜魯道連任第3任,但也未能達到組多數政府的目標。最新消息指出,在野黨保守黨領袖歐圖爾(Erin O 'Toole)已承認敗選。

綜合路透、美聯社等外媒報導,現年49歲加拿大總理杜魯道領導的自由黨(Liberal)在選前選情緊繃,但依據最新官方結果,在加拿大眾議院338個席次中,自由黨拿下156席,贏得46.8%選票,領先保守黨的123席,而魁北克集團(Bloc Quebecois)則拿下29席,新民主黨(NDP)擁28席,綠黨則是2席。

歐圖爾稍早已在選舉總部承認敗選並發表演說,強調已與杜魯道通過電話,表達祝賀之意。

“Very proud of this team” - says @erinotoole as he exits the arena in Oshawa after failing to defeat Justin Trudeau #elxn44 #cdnpoli pic.twitter.com/NxFBVav9lA