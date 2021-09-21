加拿大總理杜魯道勝選贏得第3任　組多數政府目標破滅

▲現任總理杜魯道與家人們一同前往投票所。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加拿大國會大選投票20日落幕，依據加拿大廣播公司（CBC）等當地媒體預測，現任總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨贏得最多席次勝選，將組成下屆政府，宣告杜魯道連任第3任，但也未能達到組多數政府的目標。最新消息指出，在野黨保守黨領袖歐圖爾（Erin O 'Toole）已承認敗選。

綜合路透、美聯社等外媒報導，現年49歲加拿大總理杜魯道領導的自由黨（Liberal）在選前選情緊繃，但依據最新官方結果，在加拿大眾議院338個席次中，自由黨拿下156席，贏得46.8%選票，領先保守黨的123席，而魁北克集團（Bloc Quebecois）則拿下29席，新民主黨（NDP）擁28席，綠黨則是2席。

歐圖爾稍早已在選舉總部承認敗選並發表演說，強調已與杜魯道通過電話，表達祝賀之意。

“Very proud of this team” - says @erinotoole as he exits the arena in Oshawa after failing to defeat Justin Trudeau #elxn44 #cdnpoli pic.twitter.com/NxFBVav9lA — Mike Le Couteur (@mikelecouteur) September 21, 2021

只不過，贏得170個席位才能在國會取得絕對多數優勢，杜魯道並未這次贏得足夠多的席次，只比上次大選多拿1席，無法擺脫少數政府的窘境。

事實上，杜魯道此次是提前2年舉辦國會大選，以取得國會多數席位。分析指，他這次是賭上加拿大民眾不希望在疫情期間出現保守黨政府，因為杜魯道支持新冠疫苗接種，但在野黨保守黨對手歐圖爾（Erin O 'Toole）則是提倡自願接種疫苗，反對國人要打完疫苗才能搭飛機火車。

不過對杜魯道來說，此次自由黨勝選仍是一大里程碑，因為他是加拿大史上連贏3次大選的第8人，而他的父親皮耶杜魯道（Pierre Trudeau）也是其中一人。

▼加拿大總理杜魯道看電視關注開票結果。（圖／路透）

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