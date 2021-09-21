輕症痊癒出現「後遺症」　陳時中：自己認為有類似症狀可再就醫

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

根據指揮中心規定，感染新冠肺炎後，若符合條件，且檢驗結果為陰性或Ct值超過30可解隔離。但傳出有輕症者自行隔離14天後以為痊癒，後續卻又再出現胸悶、嗅味覺異常等後遺症。對此，指揮官陳時中說明，無論輕重症者，一定要符合解格標準才會解隔離，若後續自己仍感覺有類似的新冠症狀，可通知衛生單位或到採檢站進行採檢，確定身體狀況。

據中央流行疫情指揮中心規定，新冠肺炎住院病患若是Delta變異株確診者，須同時符合症狀緩解退燒至少1天，距發病日已達10天，及二次採檢為陰性或Ct值超過30，才能解除隔離治療，進行7天自主健康管理。至於非Delta染疫者，如同時符合症狀緩解，退燒至少1天，距發病日已達10天，無須採檢即可解除隔離治療，返家續進行7天居家隔離；若除上述兩條件，並符合二次採檢陰性或Ct值超過30，得解除隔離治療，進行7天自主健康管理。

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不過，有媒體在疫情記者會上詢問，先前有輕症確診者自行隔離14天後以為痊癒了，沒想到後續仍出現胸悶、嗅味覺異常等情況。陳時中則說明，不管是輕症或重症者，符合解隔離標準後才會解隔離，至於後續有症狀者要及時就醫，或是自己覺得有類似新冠症狀可通知衛生單位，或到採檢站採檢以確定自己的身體狀況。