快訊／嘲諷民進黨「綠畜塔綠班」遭出征　高虹安：我被網路霸凌

▲高虹安親自回應跟唱「塔綠班之歌」爭議。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安日前為名嘴朱學恒「塔綠班之歌」影片獻聲，嘲諷民進黨支持者「綠畜」、「塔綠班」，引發批評是撕裂族群、只顧討好支持者，臉書被大批網友灌爆。對此，高虹安21日上午受訪回應，她不過因為唱一首歌就被網路霸凌，大開眼界，這群人用盡洪荒之力打她，反而坐實「塔綠班」的批評。

高虹安今天在南投縣受訪說，昨天她經歷一場「盛大的網路霸凌」，也理解到「塔綠班」這個關鍵字能在短時間內爆紅、獲得社會大眾共鳴，其實反映出有一些民進黨支持者過於激進，常常因為一些與黨意不合的言論，就到處出征。

高虹安稱，對於她唱了句歌詞就引發眾怒，「這件事情我也是大開眼界」，並直言「塔綠班」這個關鍵字獲得共鳴，其實反映了民意的反撲，民進黨政府沒有正視這件事，反而用這些言論撕裂族群。

高虹安也說，有民進黨新竹市黨部和部分綠營人士批評她唱歌是撕裂族群，但她覺得很奇怪，唱一首歌就會撕裂族群，也太厲害了吧？不如國防部徵召她當生化武器，她去敵軍唱歌，把族群都撕裂好了。語畢，站在一旁的台灣民眾黨主席柯文哲狂笑，肩膀顫抖不已。

高虹安進一步說，其實中間很多事可以被檢討，有人批評「立委沒有格調」，不過民意代表就是跟人民站在一起，「塔綠班」這個詞彙和歌曲都不是她創造的，只是應網友要求輕鬆地唱了一句，為什麼今天這群人好像使出洪荒之力要來打她？

高虹安諷刺說，如果說今天這群人可以在政府防疫不力、有8百多條人命死亡時，更大聲做監督政府的工作，對台灣不是更好嗎？昨天開始在網路上霸凌高虹安，反而讓「塔綠班」變成刻在民眾心理的名字，成為「塔綠班」所作所為的對證。