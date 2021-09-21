快訊／反擊「塔綠班」爭議　高虹安：死800多人時沒看你們這麼大聲

▲高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

名嘴朱學恒日前製作「塔綠班之歌」諷刺民進黨支持者，歌詞中直白寫著「綠畜」，並找來民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚合作獻唱，惹怒綠營，尤其高虹安身為國會議員，又是民眾黨布局新竹市長的首選，受到的砲火最為猛烈。對此，高虹安21日反嗆「塔綠班」、「聖蟑士」，一些人在檢討她唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲。

朱學恒19日在YouTube上傳「塔綠班之歌」影片，歌詞寫著，「塔綠班，塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑，你們塔綠班，你看看你塔綠班。」旋律配上綠油精廣告歌，在長達1小時1分鐘不斷循環他與高虹安、黃暐瀚演唱的片段下，相當洗腦。

但高虹安身為國會議員，又是民眾黨布局新竹市長的首選，民進黨人士與綠營支持者，紛紛譴責她撕裂族群、帶頭歧視等。其中，民進黨新竹市黨部表示，高虹安身為立法委員，卻選擇隨之起舞，唱出如此不尊重社會、不尊重宗教、不尊重自己的改編歌曲，「身為政治人物該具備之格調，已蕩然無存！」

面對排山倒海而來的批評，高虹安21日上午10時在臉書回應，「謝謝這麼多人關心我的一舉一動，這件事情其實就是在兩週前晚上九點半直播時，應主持人觀眾要求一起唱了一首歌。歌曲歌詞皆非我所創作，是直播時的臨時安排。沒想到後面被剪輯出來另外上傳後，引來這麼多網路討論」。

「我為什麼整個晚上不說話，因為我想先看清楚，到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座。」高虹安反擊，一些人在檢討她唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲。

高虹安表示，民意代表就是跟民眾站在一起，難道你們沒有看到塔綠班這個詞是怎麼在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字、引起大眾共鳴嗎？「民意的反撲，民心的向背，豈是我一人可以操縱？」塔綠班和聖蟑士，不就是社會氛圍對於部分民進黨的激進支持者或資訊戰從業人員，在網路上恣意出征不合黨意的公民意見，意圖引發寒蟬效應的反諷？而昨天這種抓著一首打油「歌」，無限上綱的行為，不正是坐實了民眾痛恨的塔綠班？

高虹安再嗆，「更沒有邏輯的，還有綠營人士批評我撕裂族群，如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召我，讓我潛入敵國唱歌撕裂他們。真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班」。

高虹安說，她的朋友中，本來就有許多不同政治和政黨傾向的，過去一年半在立院也與不少就事論事、理性從政（雖然有時好像也有點身不由己）的民進黨員和非民眾黨支持者交流互動，他們都是聰明溫暖的活人，即便無法贊成但也願意尊重在野小黨的意見，「我永遠也不會用塔綠班來稱呼他們」。

對於從昨天開始，撲天蓋地被「霸凌」，高虹安強調，你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的，你的名字。

▼高虹安21日上午10時透過臉書回應跟唱「塔綠班之歌」爭議。（點圖可放大／翻攝自Facebook／高虹安）