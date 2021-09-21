高虹安唱歌遭綠營圍剿　網：「塔綠班」這麼不爽就是做對了

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

名嘴朱學恒19日在YouTube頻道上傳一段影片，內容是他邀請民眾黨立委高虹安和資深媒體人黃暐瀚一起合作獻唱譏諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」，立刻遭到綠營圍剿。不過，也有網友力挺表示，「看到立刻去幫高虹安按讚」、「立委就反映民意」、「塔綠班這麼不爽，就是做對了」。

影片上傳到YouTube後，高虹安臉書疑遭到大批綠營支持者洗版，有人批評「附和網紅的無理編曲跟著唱，完全跟平常經營的知識形象差十萬八千里」、「原來和你立場不一樣就要唱歌嘲諷」、「為了衝聲量不該將政治傾向不同支持綠營的人都罵成綠蓄吧」。

不過，也有支持者表達贊同，在留言區貼出該影片連結。有網友就力挺表示，「看到立刻去幫高虹安按讚」、「立委就反映民意」、「民進黨看看自己黨內吧」、「只有塔綠在不爽吧」、「塔綠班這麼不爽，就是做對了」 、「就塔綠班沒資格罵人」、「綠蟑螂氣到崩潰」、「哈！民進黨講人沒水準」。

高虹安臉書全文回應

謝謝這麼多人關心我的一舉一動，這件事情其實就是在兩週前晚上九點半直播時，應主持人觀眾要求一起唱了一首歌。歌曲歌詞皆非我所創作，是直播時的臨時安排。沒想到後面被剪輯出來另外上傳後，引來這麼多網路討論。

我為什麼整個晚上不說話，因為我想先看清楚，到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座。一些人在檢討我唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲。

民意代表就是跟民眾站在一起，難道你們沒有看到塔綠班這個詞是怎麼在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字、引起大眾共鳴嗎？民意的反撲，民心的向背，豈是我一人可以操縱？

塔綠班和聖蟑士，不就是社會氛圍對於部分民進黨的 #激進支持者 或 #資訊戰從業人員，在網路上恣意出征不合黨意的公民意見，意圖引發寒蟬效應的反諷？而昨天這種抓著一首打油「歌」，無限上綱的行為，不正是坐實了民眾痛恨的塔綠班？

更沒有邏輯的，還有綠營人士批評我撕裂族群，如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召我，讓我潛入敵國唱歌撕裂他們。真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。

我的朋友中，本來就有許多不同政治和政黨傾向的，過去一年半在立院也與不少就事論事、理性從政(雖然有時好像也有點身不由己)的民進黨員和非民眾黨支持者交流互動，他們都是聰明溫暖的活人，即便無法贊成但也願意尊重我們在野小黨的意見，#我永遠也不會用塔綠班來稱呼他們。

至於從昨天開始，撲天蓋地霸凌高虹安，你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的，#你的名字。