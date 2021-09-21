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飛機「低飛穿梭」成都鬧區大樓！　公司冷回扯爆了

▲▼一架飛機低飛在成都市區。（圖／翻攝自微博／紅星視頻）

▲一架飛機低飛在成都市區。（圖／翻攝自微博／紅星視頻）

實習記者林郁婷／綜合報導

四川成都發生一起輕型運動類通用飛機低飛的危險事件，地點還是在人口稠密的市區，明顯違反當地法規，影片一出，受到許多關注。然而，航空公司負責人卻聲稱，「未偏離航道」，誇張行徑讓人傻眼。

根據《四川新聞》報導，這架飛機隸屬飛歌航空，機號為B-12DR，當時剛從淮州機場起飛20分鐘，不僅飛在市區上方，而且飛行高度嚴重偏低，甚至直接穿梭在高樓大廈間，違反了「飛機飛行高度必須比最高障礙物高300公尺以上」這項法規。

從流出的影片可見，飛機上寫著「四川飛歌」，飛過一棟棟大樓旁邊，其中一棟寫著「北歐印象」的標識，兩者距離近到，感覺前面不停轉動的螺旋槳隨時會打到建築物，而底下就是繁華熱鬧的新都區，附近除了有商場、住家社區，還有四川音樂學院和西南石油大學，所以只要一個不小心，後果將不堪設想。

如此明顯的恐怖行為又有影片為證，飛歌航空負責人卻冷淡表示，飛機未偏離航道，現在還不方便解釋，正在全力配合調查；就連民航四川監管局也只是稱，「調查中，若有違規將依法處理」。雙方平淡的反應讓人為民眾的性命捏一把冷汗。

▲▼阿若拉SA60L。（圖／CFP）

▲阿若拉SA60L。（圖／CFP）

據了解，涉事飛機是雙座的阿若拉SA60L，長6.9米、高2.5米，翼展8.6米，正常巡航速度為220公里/小時，要價100萬元人民幣。全機以碳纖維為主要材料，機身堅固而輕巧，機翼則是以滑翔機的標準設計，發動機使用一般的無鉛汽油就能開動，主要作培訓飛行員、噴灑農葯、私人座機或觀光等用途。

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