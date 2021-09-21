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澳洲總理莫里森將發展核潛艦　傳印尼總統佐科威取消會面

▲▼澳洲柯林斯級潛艦（Collins-class submarine）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy）

▲澳洲海軍現有的柯林斯級潛艦（Collins-class submarine）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy）

文／中央社

澳洲總理莫里森今天訪美。澳洲媒體報導，莫里森原訂返程時拜訪印尼總統佐科威，但澳洲在宣布將與美、英合作建造核動力潛艦後，傳出佐科威屆時不在雅加達，這項行程已取消。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）、澳洲天空新聞（Sky News Australia）等媒體之前報導，澳洲政府最近與印尼確認莫里森（Scott Morrison）返程順道訪問印尼的行程時，獲得印尼方面告知，佐科威（Joko Widodo）屆時要訪問外島，不在雅加達，無法見他，這項行程已取消。

對於這項消息，印尼總統府、外交部到今天都沒有說明。

莫里森16日宣布，美、英、澳成立AUKUS防衛聯盟，美、英將向澳洲提供技術支援，協助澳洲在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）建造8艘核動力潛艦。莫里森劍指中國，並說中國本身已有「非常重大的核子潛艦建造計畫」。

印尼外交部翌日在網站公布5項聲明表示，印尼非常關注澳洲將取得核動力潛艦的決定，並非常關切區域內的軍備競賽以及軍力投射，澳洲應履行非核擴散、維護區域和平、安全、穩定的承諾，呼籲相關各方以對話和平解決紛爭。

澳洲媒體7News於17日報導，莫里森說，印尼國防部長及外交部長已獲知澳洲這項計畫，他也打算很快就會與佐科威談。印尼總統府對此尚無消息。

除了印尼，馬來西亞也表示憂心，18日透過聲明表示，AUKUS防衛聯盟成立，並助澳洲發展核動力潛艦，恐加劇印太地區核軍備競賽、激化南海局勢。

「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review，AFR）今天報導，澳洲駐東南亞國家協會（ASEAN）大使納可維斯（Will Nankervis）今天發表聲明表示，AUKUS的成立不會改變澳洲對區域的承諾。

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