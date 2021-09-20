印尼擊斃「效忠IS」恐怖組織領袖　5月剛犯下斬首案！4基督徒身亡

▲印尼上周擊斃與伊斯蘭國（IS）有關的恐怖組織領導人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼警方19日表示，印尼安全部隊於前一天下午擊斃了與「伊斯蘭國」（IS）有關的武裝組織領導人，另外，現場還有1人遭擊斃、4人逃亡，突襲行動後繳獲了爆炸物、1把M16步槍和2把開山刀等證物。據悉，此次死亡的頭號通緝犯至今已逃避追捕10多年，組織則於2014年宣誓效忠伊斯蘭國。

綜合路透社與半島電視台報導，印尼軍警18日於中蘇拉威西省展開聯合行動，最終在叢林間擊斃了「東印尼聖戰者組織」（Mujahidin Indonesia Timur，MIT）領導人卡羅拉（Ali Kalora），另一名成員拉馬丹（Jaka Ramadhan）也被擊斃，其餘4人仍在追捕中，現場繳獲了爆炸物、1把M16步槍、2把開山刀，以及其他激進分子活躍的證據。

▲東印尼聖戰者組織多年前即宣誓效忠伊斯蘭國（IS）。（圖／路透）

報導指出，MIT於2010年由前任領袖桑托索（Santoso）在中蘇拉威西地區創立，2014年宣布效忠IS（當時稱作伊拉克和黎凡特伊斯蘭國，ISIL）。然而，印尼安全部隊在2016年擊斃桑托索之後，便由卡羅拉接管領導權，同時他也成為下個頭號通緝犯，據悉他曾在蘇拉威西島的叢林中逃避追捕10多年，如今卡羅拉也和桑托索落得相同下場，遭到軍方擊斃。

印尼大學恐怖主義分析專家哈畢博（Ridwan Habib）預估，MIT不太可能在領袖死亡後續存下來，不過在逃成員仍將繼續與軍方作戰，不確定是否會重建組織，或將選出新領袖。今年5月MIT在村莊殺害4名基督徒平民，其中1人慘遭斬首，當局表示是為了報復3月時包含桑托索之子在內的2名成員被殺，而做出的攻擊行動。

報導補充，MIT被美國認定為恐怖組織，是東南亞群島地區宣示效忠IS的數十個組織之一。印尼史上最嚴重的伊斯蘭恐怖分子襲擊為2002年峇里島爆炸案，當時造成202人死亡，其中大多數是外國遊客。

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