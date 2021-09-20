塔利班遭遇連續爆炸恐攻釀2死　ISIS-K：我們幹的

▲塔利班政權還沒抓穩，ISIS-K便不斷發動恐攻襲擾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社貝魯特19日綜合外電報導

伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）報導，呼羅珊伊斯蘭國今天宣稱，週末在阿富汗境內城市查拉拉巴攻擊武裝組織塔利班。

法新社報導，呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）聲稱，18日在查拉拉巴（Jalalabad）針對塔利班（Taliban）的3輛車分別發動炸彈攻擊，今天又針對塔利班的一輛車發動炸彈攻擊。

當地媒體報導，一輛載運塔利班武裝分子的皮卡車在阿富汗的查拉拉巴遭到炸彈攻擊。

目擊者告訴當地媒體，遇襲後數名塔利班武裝分子受傷送往醫院救治。一名記者指出，爆炸發生在往返首都喀布爾（Kabul）的交通要道附近。

查拉拉巴昨天發生連串爆炸襲擊，至少兩人不幸死亡，這是美軍自8月30日撤離阿富汗以來，首次發生造成死傷的炸彈攻擊。

位於阿富汗東部的查拉拉巴是南加哈省（Nangarhar）省會，也是伊斯蘭國在阿富汗分支的根據地。

雖然伊斯蘭國與塔利班都是遜尼派（Sunni）的伊斯蘭強硬派好戰組織，不過這兩者對於宗教教義與策略運用的意見分歧，導致雙方的血腥衝突。