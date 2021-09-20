取締酒駕不分國籍　歸仁警一夜查獲｢台、泰、越、印」4起酒駕

記者林悅／台南報導

中秋連假適逢新冠肺炎疫情微解封，為免親友團聚、飲酒助興而酒後駕車，台南市警局積極宣導呼籲「秋節歡聚不酒駕」，台南市警歸仁分局，自9月16日起至19日24時止，查獲酒駕公共危險案共計8件8人，其中僅在18日晚上9時至19日凌晨1時，短短4小時就查獲4人酒後騎機車、電動車遭警方攔查查獲。

▲台南市警歸仁分局，短短4小時就查獲｢台、泰、越、印」國籍人士4起酒駕案，4人酒後騎機車、電動車遭警方攔查查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警方指出，這｢台、泰、越、印」國籍人士4起酒駕案，酒測值均超過0.25mg/l，由於這4個人中有3人非屬本國籍，為保障他們等刑事訴訟進行之權益，依法通知通譯到場協助，警方於詢問後依涉嫌違反刑法第185之3條公共危險罪移請台南地檢署偵辦。

針對外籍移工酒後駕車，歸仁分局除了在外籍移工聚集處加強宣導外，也將持續取締、防制不法。歸仁警分局長邱顯良表示，中秋連假是大家與親友團聚的美好時光，而目前仍處新冠肺炎二級警戒期間，市民朋友仍應作好防疫工作，保持社交距離，餐宴中飲酒助興，應互相提醒不要酒後開車、騎車，保護自己、保護家人、也保障其他用路人安全。

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