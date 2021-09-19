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「IS新娘」哀求想回英國　名嘴酸：留在恐怖溫床上腐爛吧

▲▼（Shamima Begum）聖戰新娘，15歲少女投奔IS。（圖／路透）

▲英國21歲女子貝古姆在15歲時逃家，遠赴敘利亞投奔極端組織IS。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

英國21歲女子貝古姆（Shamima Begum）2015年逃家，遠赴敘利亞投奔極端組織伊斯蘭國（IS），被英國政府撤銷國籍，再也不得返國，她本月15日接受媒體訪問，在鏡頭前淚求大家原諒她在年少輕狂時犯下的錯誤。對此，英國名嘴摩根（Piers Morgan）表示，「讓她在自己製造的恐怖溫床上腐爛吧」。

當初年僅15歲的貝古姆在2015年與2名朋友一起翹家，搭乘飛機遠赴敘利亞投奔極端組織伊斯蘭國，並在組織的安排下嫁給荷蘭裔聖戰士瑞迪克（Yago Riedijk）。她2019年被英國政府取消國籍身份後，再也不得返國，之後的日子只能敘利亞難民營。

貝古姆15日在難民營接受英國電視節目《早安英國》訪問，可以看見她身穿無肩短袖，頭戴棒球帽，暗金色的長髮散落在肩膀上，手上還塗著指甲油，跟先前穿著黑色罩袍，從頭到腳全身包緊緊的樣子，判若兩人。

貝古姆在鏡頭前含淚說，希望英國民眾能原諒她的錯誤，懇求英國政府不要讓她在難民營腐爛，更提出可以幫忙英國政府打擊恐怖主義。其實貝古姆2019年起就試圖返回英國，但苦於國籍身份被取消，遲遲無法如願。

對此，英國名嘴摩根在推特砲轟貝古姆，表示「還好不是我去訪問這一位愛說謊又愛哭、冷酷又自私的IS新娘怪物，否則我現在已經暴怒了」、「應該永遠不准貝古姆回英國，讓她留在自己製造的恐怖溫床上腐爛吧」。

一名英國前反恐警官沃爾頓（Richard Walton）也認為，貝古姆不應該得到寬大對待，不應該以英國人的安全為代價讓貝古姆回國，「她加入了一個恐怖組織，就犯了恐怖主義罪行，她應該被當作恐怖分子對待，而不是一名犯錯的學生」。

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