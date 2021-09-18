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2021總爺和風文化祭登場　黃偉哲與日本城市攜手推主題特展

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，於9月18、19日舉辦為期2天的系列活動，台南市長黃偉哲也特別到場參與，黃偉哲特別藉著這個場合再次感謝日本疫情中第五度捐贈台灣疫苗，也提醒民眾參與活動同時，務必還是要做好防疫，讓生活跟活動舉辦都能更加邁向正常化。

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，今年的「總爺和風文化祭」除了有日本福島縣的主題特展外，另外因適逢東日本震災10週年，台南市政府與台日文化友好交流基金會特別攜手，與日本東京都、福島縣、宮城縣等及日本各觀光與震災機構合作籌備東日本震災10週年特展，這在台日近年包括疫情等重要事件上的互助交流頻繁之際，更別具意義。

黃偉哲也說，台南市跟日本城市一向交流密切，在台南的友誼城市或姊妹市中，日本就佔了將近一半。現在因為疫情大家無法出國，也希望藉由這個活動的舉辦，大家來台南麻豆走一走，就可以欣賞總爺和風文化祭帶來的置身異國文化感受。

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2021總爺和風文化祭」的主題展合作城市為福島縣。雖受疫情影響無法親自來台，福島縣知事內堀雅雄仍特地捎來祝賀信件，福島縣白河市市長鈴木和夫也拍攝影片祝賀，並寄來重達20公斤的白河達摩。黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次也在現場共同為白河達摩進行開眼儀式，祝福今年活動及展覽圓滿成功。立法委員郭國文、台南市議員尤榮智、Ingay Tali 穎艾達利、陳秋宏、吳通龍也特別到場支持。

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2021總爺和風文化祭」於9月18、19日在總爺藝文中心戶外大草皮區一連舉行2日演出及市集活動，除了紅樓展出年度傳統日本工藝品特展外，現場更集結台南文創美食市集，「芸逸鼓樂表演藝術團及台灣甲冑武士隊」、「日本箏與二胡」、「八得力樂團」等精彩表演節目，以及浴衣、手作、陶器、達摩彩繪等體驗及有獎徵答等活動，內容豐富有趣。

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另外，即日起至12月5日在紅樓展出的「日本國家及福島縣指定傳統工藝品特展」，展出多達90餘件展品；另並規劃「台日友誼十週年－隨癒．而安」展中展，記錄東日本地震受災乃至走向復興之路的心路歷程，以溫暖敘事方式帶領大家看見日本東北重新面對生命的力量。邀請市民朋友及國人遊客趁著疫情和緩之際，不妨閤家大小到總爺踏青、欣賞表演、觀展、逛市集，渡過愉快的假日時光。

▲台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為白河達摩進行開眼儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局也提醒，參加活動需遵守園區防疫規定：實名制、入館前消毒、配戴口罩、保持安全社交距離、全園區禁止飲食。目前正進行居家隔離、檢疫、自主健康管理，及有發燒、呼吸道症狀者請在家休息，並請遵守中央疫情指揮中心各項防疫規定。

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