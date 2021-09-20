叫外送卻收到1包垃圾！塞滿「用過口罩+發黃衛生紙」　噁心畫面曝

▲外送卻收到一包垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

點外送結果竟然收到一包垃圾，裡面有用過的口罩、衛生紙、免洗餐盒，而且還和餐點塞在同一袋，客人收到還敢吃嗎？一名女子指控，昨晚她透過Uber eats訂炭烤，結果打開讓人超火大，疑似是外送員遺留的垃圾，「不小心？不是故意？還是就是不爽餐點讓你等？我不知道，但隔了一天我實在越想越生氣！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她昨天晚餐點了炭烤，外送員抵達時拍照回報，確認有將餐點放在社區取餐處才離去，還備註「再懇請惠賜我一個好評，非常感謝您。」結果原PO一打開就傻眼了，裡面除了2包炭烤外，還被塞了一大包的麥當勞紙袋，裡面全部都是用過的口罩與其他垃圾。

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▲送來時那包垃圾就已經在裡面了。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO當下嚇得不敢再碰那包餐點，「我不覺得是店家塞的，塞的這麼一大包也不可能看不到」，回頭檢查剛外送員回報的相片，發現對方拍照的時候那包垃圾就已經在塑膠袋裡，依稀可見麥當勞紙袋上的紅字印刷，「很清楚外送員放好馬上就拍照的那張照片就已經有那袋垃圾了吧？」

網友驚訝表示，「我會調監視器看比較準，警衛前面一定有拍到」、「這根本是外送垃圾不是外送食物了」、「也許是自己垃圾，剛好放旁邊又與外送袋子相似，順手給了」、「這真的很誇張欸」、「怎麼會有不是店家放的想法？老闆裝著裝著就把旁邊要丟的垃圾裝進去。」