抓到了！惡男暗夜撞死騎士竟落跑　一片玻璃揪真兇聲押獲准

▲劉姓男子15日在台17線海口橋撞上26歲的吳姓騎士，造成吳男傷重不治，還肇事逃逸，被法院聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

雲林縣台西鄉台17線15日發生一起車禍事件，造成遭汽車撞上的吳姓騎士當場傷重不治，不過開車撞人的汽車駕駛見狀卻未下車查看，直接肇事逃逸，讓吳男家屬氣的在臉書社團發文討公道，徵求行車紀錄器；員警也循線調閱監視器，終於在17日晚間於苗栗縣查獲肇逃的劉姓駕駛與車輛，同時經由檢察官向法院對劉男聲押獲准。

台17線海口橋15日晚間7時許發生一起嚴重車禍事故，26歲的吳姓男子騎乘機車，在下班途中行經台17線海口橋時，遭到劉姓男子開車撞上，未料，劉男不但沒有下車查看，還直接肇事逃逸，造成吳男最後傷重不治，讓家屬氣得在臉書社團上發文，希望可以集結眾人的力量，揪出肇事駕駛。

與此同時，警方也循線調閱監視器，終於在17日晚間於苗栗查獲肇逃的劉姓駕駛與肇事車輛，經由檢察官向法院對劉男聲押獲准。

▲26歲吳姓機車騎士遭撞後倒臥路中，不見肇事車輛，僅剩警方與熱心民眾等待協助傷者送醫。 （圖／民眾提供）



據了解，年約30多歲的劉姓男子，肇事當日疑似前往海邊抓螃蟹和魚，在發生車禍後將車子藏在苗栗，不過因為撞擊力道猛烈，導致劉男所駕駛的車輛車窗玻璃受損，掉落在現場，讓警方有線索可以依循，比對確定車輛型號後，再透過監視循線找到劉男。

▲劉男所駕駛的車輛，車門整個凹陷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



台西警分局也向民眾呼籲，如若不幸發生車禍，當下務必要留在現場，並撥打110報案，等候警方到場處理，以免觸犯刑責，如若肇事逃逸且致人於死或重傷，最高需面臨7年以下有期徒刑，並吊扣駕照，還望民眾切勿以身試法。