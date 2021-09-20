小琉球上萬名遊客登島　警碼頭熱區勸導口罩戴好戴滿防破口

▲東港警方在東琉線交通船碼頭宣導防疫措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中秋連假，小琉球湧入上萬遊客登島旅遊，轄區的東港警分局避免出現防疫缺口，出動員警在碼頭提醒遊客記得勤洗手，「口不離罩、罩不離口」，確保健康。

東港警方表示，疫情警戒自9月21日至10月4日仍維持二級警戒，依據縣府表示，第二級警戒除原本關閉休閒娛樂場所外，公共場域加強清消、營業處所落實各項防疫規定外，並呼籲民眾做好自我保護措施，勤洗手且外出更要「口不離罩、罩不離口」，共同防堵疫情持續擴散，嚴守社區防線，一切以防疫為第一優先。

中秋連假，東琉碼頭湧進大批前往小琉球遊客，配合防疫宣導，東港警分局於今（20）日上午前往東港鎮東琉碼頭及琉球鄉白沙碼頭等民眾易聚集熱區，實施防疫宣導。呼籲民眾出入人多擁擠或傳播高風險場域，應全程配戴口罩，於中秋節旅遊歡慶之餘，務必持續遵守相關防疫規定，保護自己也是保護他人，避免形成防疫破口。

東港警分局長林文煜表示，疫情從三級警戒降至二級後，各景點出現報復性旅遊人潮，屏東縣因落實各項防疫工作，才能讓民眾於秋節連假安心快樂屏東遊，希望大家能珍惜得來不易的成果，於各景點停留時務必全程配戴口罩，保持適當社交距離，快樂出遊，平安返家。

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