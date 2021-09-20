英返台女學生曾在國外染疫　「陰轉陽」到過美麗華影城、天母SOGO





▲美麗華影城爆確診者足跡，與19日晚間台北市衛生局證實的天母SOGO店、大葉高島屋足跡為同一人。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

位於台北市士林區的天母SOGO店、大葉高島屋，以及中山區的美麗華影城，19日深夜突然宣布要暫停營業做清潔消毒，原因都是有確診者足跡，皆預計至9月21日才恢復營業。台北市政府20日上午表示，都屬於同一名確診者的足跡，是一名英國返台的20多歲女性學生染疫，Ct值34，目前尚無案號，應是20日下午2時中央才會宣布。

天母SOGO店、大葉高島屋19日晚間宣布，為了配合政府單位防疫，因此要清潔消毒，預計9月20日暫停營業，9月21日恢復營業。台北市衛生局19日晚間回應，經查確實有尚無案號的確診者到過該店，足跡屬於同一位確診者，衛生單位已掌握此個案，並持續進行疫調、匡列當中，該店於9月19日進行清消，9月20日停業，9月21日恢復營業。

面對美麗華影城也爆出確診者足跡，台北市政府20日上午接受《ETtoday東森新媒體》訪問時證實，此處的足跡與經過天母SOGO店、大葉高島屋是同一名確診者，是一名從英國返台過暑假的20多歲女學生足跡，曾經在境外時確診，返台時採檢都是陰性，因為要出國上課所以再度採檢並確診，Ct值為34，目前尚無案號，應要到20日下午2時由指揮中心宣布案號。目前尚未確定該案屬於本土或境外移入，有待指揮中心進一步說明。