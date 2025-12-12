高雄甲仙深夜連3震　氣象署：0121大埔強震餘震

▲22:49高雄甲仙區規模4.7極淺層地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

昨晚（11日）高雄甲仙區接連發生3起地震，其中兩起規模達4.7。中央氣象署表示，高雄甲仙地震屬於0121大埔餘震，後續仍會發生較小地震，提醒民眾留意防震。

高雄甲仙區昨深夜連3震，分別在深夜10點49分、10點59分和11點19分發生，規模為4.7、3.5和4.7。氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，高雄市甲仙區發生兩起規模4.7地震，時間都在深夜，深度8公里左右，屬於極淺層，震央地區搖晃劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱俊達說明，第二起規模4.7地震影響範圍較大，震度4級地區包括嘉義縣大埔、高雄市桃源、台南市楠西等三個地方，因此氣象署也針對嘉義縣、嘉義市、台南市發布國家級警報。

至於地震成因，邱俊達表示，因菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞，東海岸花東縱谷應力向西傳遞，震央受到向北以及歐亞板塊向東隱沒等兩個力量拉扯，地質條件複雜且脆弱，0121發生大埔地震後應力需要調整，附近地區都會發生零星地震，昨天兩起甲仙區地震就是發生在該處，因此歸列在大埔地震餘震序列中。

根據氣象署統計，0121大埔地震已發生209起地震和餘震，其中1起規模6以上，11起規模5以上，62起規模4以上。

邱俊達指出，該地區還會有應力調整，仍會發生比較小地震，請民眾隨時注意防震和安全。