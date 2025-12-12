「我司」是大陸用語？兩派網友吵翻　律師曝1用法更禮貌

▲「我司」用語引發網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享一張截圖，內容寫道「我司是採用電子發票」，原PO認為「我司」應該改成「本公司」才合適。貼文發布後，瀏覽量迅速突破153萬，引發網友激烈討論，有人認為「我司」屬於中國大陸的說法，也有網友提出，早在多年前就曾見過這種用語，是商務書信常見用語。對此，律師顏紘頤解答了。

有網友在Threads發文，貼出一張圖片，內容寫著「因我司是採用電子發票」，認為正式場合應使用「本公司」更為妥當。

貼文曝光，引來許多網友熱論，有人認為這說法常見，根本不是大陸用語，「正式公文，我司、貴司用N年，如今我司變成大陸用語，真厲害」、「我怎麼記得包含現公司每個都寫『我司』，那麼多年了又突然變大陸用語了」、「一直都這樣用啊，你個人少用不代表沒有啊」、「商業用語，這是正式格式」。

不過也有人指出，「我司的司不是公司，這個司是指公家機關、主管單位，有上級對下級的意義存在」、「我是不特別覺得我司是支語，只是覺得用本公司或敝公司比較有禮貌」、「我的理解是，本公司比較是對多數人宣導，我司是對某一人或一小群人溝通」。

針對「我司」跟「本公司」的用法，律師顏紘頤曾解釋，「公司」一詞最初源自「共同管理」的概念，與「個人」做區別，「公」代表共同，「司」則指管理，兩字合在一起才能顯現公司真正的涵義；演變到後來，就是法人與自然人的區別。

然而，中國用語將「本公司」簡化為「我司」，強調「司」字，偏偏這個「司」是「管理」的意義，所以對外說「我司」的意義就是向對方說「我這個管理者」，顯然有上對下的意味，而非謙稱或自稱，是搞不清楚「司」本意的用法。

律師進一步指出，「司」是政府二級機關部之業務單位，例如「高教司」「商業司」等等，就是貨真價實的行政管理單位，自稱「本司」是合理的。但一般公司發給「商業司」的文也在自稱「本司」甚至「我司」，「叫這些真正的管理者（行政主管機關）情何以堪！」使用「本公司」、「貴公司」即可。