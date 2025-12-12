高雄台南連4震　專家：有助降低大規模地震風險

▲郭鎧紋表示，高雄與台南四連震，都是1月21日6.4地震餘震，有助於釋放累積能量。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

高雄甲仙區昨（11日）晚起接連發生三起地震，最大規模達4.7，加上台南今早又發生規模4.0地震，接連地牛翻身讓民眾擔憂是否為大地震前兆。地震專家郭鎧紋今（12日）指出，這四起地震都是今年1月21日規模6.4地震的餘震，規模小於五地震有助於累積能量釋放，降低爆發大規模地震風險，民眾不用太擔心。

高雄甲仙區昨天深夜10時49分、10時59分和11時19分發生，分別發生規模4.7、3.5和4.7地震，其中高雄、台南、嘉義最大震度都達到4級。高雄連夜三震，也讓網友紛紛留言「晃得好明顯」、「我開始怕了」、「高雄地震，牛牛翻身了」、「這次不是幻覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，在今天清晨4點24分，台南楠西區也發生規模4.0地震，震源深度8.9公里，台南最大震度為4級。高雄、台南短時間內接連發生四起地震，也讓南部地區民眾一夜難安，更擔心是否為大地震前兆。

地震專家郭鎧紋指出，今年1月21日凌晨0點17分，南部發生規模6.4地震，一開始氣象署震央標示在嘉義縣大埔鄉，後來修正為台南楠西區，和今天清晨規模4.0地震的震央相當接近，而包括甲仙昨夜連三起地震，以及台南楠西區的地震，都是1月21日規模6.4地震的餘震，規模小於五的地震有助於累積能量釋放，可降低大規模地震風險，民眾不用擔心。

其實這四起地震都是今年1月21日規模6.4地震的餘震，由於規模沒超過五，這樣小地震有助於累積能量釋放，不會累積能量而爆發大規模地震，民眾不用擔心。