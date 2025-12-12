高雄、台南一夜4震！最大規模4.7　網友嚇到睡不著：大地震前兆？

▲高雄甲仙一夜連三震。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

昨晚（11日）高雄甲仙區接連發生三起地震，讓市民驚魂未定。根據中央氣象署發布的資訊，這三次地震分別在深夜10點49分、10點59分和11點19分發生，規模分別為4.7、3.5和4.7。許多高雄網友深夜討論，擔心連環震是否預示更大地震將至。

高雄甲仙區昨天深夜發生連三震，讓不少人徹夜難眠。中央氣象署指出，第一起地震出現在晚上10點49分，位置在高雄市政府北北東方約71公里，震源深度只有8公里，芮氏規模4.7。許多市民在社群平台上驚呼「地震又來了」、「連環震不用睡了」，甚至有人擔心這是大地震的前兆。

第一波搖晃剛過，10分鐘後甲仙又傳出第二起地震，深度同樣是8公里，規模則為3.5。當時網路上有人直呼「突然好大一下」、「嚇得以為是錯覺」，還有人以為是自己頭暈。沒想到才剛緩過來，11點19分又來第三震，震度再次達到4.7，深度8.2公里。

高雄連夜三震，網友紛紛留言「晃得好明顯」、「我開始怕了」、「高雄地震，牛牛翻身了」、「這次不是幻覺」。此外，今天清晨4點24分，台南楠西區也發生規模4.0地震，震源深度8.9公里，台南最大震度為4級，讓南部地區民眾一夜難安。

▼04:24台南楠西區規模4地震。