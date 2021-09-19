要求陸方在9月底前回應防檢局　蘇貞昌：否則將在WTO提出控訴

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，行政院長蘇貞昌19日表示，針對中國欠缺科學證據、違反不歧視原則的行為，將要求中國在9月底前必須回應防檢局，否則將比照澳洲案例，在WTO提出爭端解決控訴。

針對中國片面禁止台灣釋迦與蓮霧進口，蘇貞昌指出，政府會拿出對策，全力保障農民生計，拓展新的市場，為農民辛苦栽種的果實開闢新出路。

蘇貞昌表示，針對中國欠缺科學證據、違反不歧視原則的行為，我們要求中國在9月底前必須回應防檢局，否則將比照澳洲案例，在WTO提出爭端解決控訴。

今年3月中國也曾片面禁止台灣鳳梨進口，蘇貞昌指出，因為政策因應得宜，今年鳳梨主產期的產地平均價，仍然比去年和前年還高，政府也積極擴展其他國家的市場，今年到目前為止，鳳梨賣到中國以外市場的量，已經是去年同期的六倍，其中外銷日本增加了742%。

對於禁蓮霧、釋迦一事，農委會主委陳吉仲指出，我國蓮霧今年至今輸出1,458批，其中不符合規定僅6批，合格率高達99.59%，且從6月底後就再也沒有接獲中國不合格通知。中國特地挑在我國中秋連假期間突襲式暫停我國釋迦及蓮霧輸入，顯然是有貿易以外的考量，「我要代表臺灣農民嚴正表達無法接受。」

陳吉仲指出，為捍衛我國正常的農產貿易權益，將循正式管道向中方要求諮商，如果中國相關單位在9/30前對我國所提要求沒有正面回應，我們將以世界貿易組織（WTO）會員國的身份，依澳洲控訴中國紅酒及大麥禁令的模式，向WTO提起正式的爭端解決申請。

陳吉仲表示，今年上半年中國也用同樣的手法片面暫停我國鳳梨輸入，當時採取增加中國以外市場外銷、加強國內加工及行銷促銷等做法因應，最後不但讓鳳梨產地價格高於過去兩年同期平均，更擴大開拓外銷市場，鳳梨外銷中國以外市場成長566%，其中外銷日本成長742%。