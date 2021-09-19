陸海關突宣布禁我國釋迦、蓮霧　賴清德：再次見識到專制政權的無理

▲副總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，副總統賴清德表示，這樣對台灣農業的攻訐，非農業、非經濟因素的突襲，不會擊垮台灣，反而會讓國際對中國市場的穩定與誠信，更加質疑與謹慎。

賴清德19日指出，沒有科學證據的指控，不符合貿易規範的禁運，我國的農產品從六月至今，均未接獲檢驗不合格通報，中方選擇在中秋連假發送通知，隔天便宣布停止進口，「這種詆毀台灣農產品，意圖造成經貿損失的做法，很難不讓人懷疑，這背後的真正動機。」

賴清德表示，這種非正常的禁令，讓我們再次見識到專制政權的無理，震驚之餘，台灣會修正農產外銷策略，更大幅度的開拓通路，尋求交易穩定、價格合理的國際市場，透過WTO的爭端解決機制，「行政院農業委員會也已啟動應變機制，要撐住農民！」

賴清德指出，國際貿易與產品輸出，應是平等交易、互信互利的商業活動，今年二月的鳳梨，現在的釋迦、蓮霧，這樣對台灣農業的攻訐與傷害，非農業、非經濟因素的突襲，「這些不會擊垮台灣，反而會讓國際對中國市場的穩定與誠信，更加質疑與謹慎。」

賴清德表示，台灣的農民殷實勤奮，辛苦植栽加上技術研發，讓台灣農產深獲世界好評，「請國人一起做農民的後盾，力挺台灣農民。」