枇杷城排水動工改造親水環境　盼人們重回「埔里母親河」懷抱

▲埔里鎮將執行「枇杷城排水親水空間營造計畫」工程（下同）。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

水源自周圍高山的枇杷城排水，堪稱埔里鎮的「母親河」，埔里鎮公所目前正進行老舊枇杷城排水改造，總經費為5000萬元；執行工程完成後，期望讓埔里鄉親及遊客能夠重新親近、體驗煥然一新的好水環境和蝴蝶生態。

鎮公所指出，枇杷城排水原是蜿蜒的野溪，早期常可見居民三五成群地帶著整籃衣物來清洗，小朋友們則在茄苳樹間玩抓迷藏、在溪畔戲水，是當時孩童們的天然遊樂園以及鎮民們交流的場所；如今埔里鎮發展快速，枇杷城排水產生污水排放及臭味等問題，也因防洪需求陸續興建設施，讓小鎮的親水環境略失色彩，也讓居民與埔里母親河漸漸疏遠。

鎮公所表示，希望透過整體性之水環境規劃，讓枇杷城排水重現好水風采、重新拉近人與水的距離，遂積極洽水利署爭取第一期工程經費5000萬元（公所配合款900萬元）；該工程為暨大團隊協撰「埔里鎮地方創生計畫」提送國發會核備的一系列創生計畫之一，並由行政院中辦蔡執行長培慧協調，獲水利署長賴建信及第三河川局長白烈燑的支持，核定為「埔里鎮枇杷城排水親水空間營造工程」。

鎮公所指出，該工程在維持防洪安全前提下，將透過景觀、生態及水利工程等環境營造手法，階段式改善水質、親水設施和人行道，並栽種誘蝶植栽蜜源食草等，未來到埔里不但能親水、近水及愛水，也能體驗埔里「蝴蝶王國」之美名。

埔里鎮長廖志城表示，本案第一期範圍為枇杷城排水同聲橋至枇杷水門橋，長度為360公尺，已於8月開工，預計明年4月底完工，施工期間可能會影響鎮民們作息及出入等，籲請多加包涵。



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