資源回收物換特約店家10元兌換券　埔里鎮結合環保振興經濟

▲埔里鎮公所推出振興經濟做環保活動。（圖／翻攝埔里鎮長廖志城臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情趨緩又復燒，許多小吃攤販、麵包店、飲料店等小資餐飲業生計持續受到嚴重影響；埔里鎮長廖志城特地辦理資源回收兌換活動，同時讓埔里吉祥物「噗哩」化身可愛的環保小尖兵宣導民眾，希望能透過獎勵讓鎮民做好資源回收和環保工作，又能刺激經濟消費，達到商家、民眾和環境維護三贏。

埔里鎮公所15日下午舉辦「資源回收兌換活動招商說明會」，呼籲在地商家優先加入響應，活動辦法是清潔隊在收運垃圾時，民眾將不限數量的資源回收物交給垃圾車的隨車清潔隊員，即可獲取一張面額10的元兌換券，提供資源回收物幾次就可獲幾張，可用於餐飲業、烘焙業、飲品業等特約店家，清潔隊規劃在27日開始發送兌換券，發完為止。

▲埔里鎮吉祥物「噗哩」化身環保小尖兵，協助宣導資源回收兌換券活動。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，本次活動引發民眾熱烈響應和期待，清潔隊近期已接獲好幾通電話，詢問兌換券何時發放，連縣議員陳宜君、葉仁創、林芳伃都熱情協助宣傳與參與，效應遠比預期來得更好。

埔里鎮公所表示，目前兌換活動正強力募集特約店家中，歡迎埔里店家踴躍登記加入，不但回饋鎮民、刺激消費並振興經濟，還能響應環保活動、愛護地球。



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