廬山溫泉區成功變身　埔里福興農場案獲國家卓越建設獎金質獎

▲埔里福興農場開發案，榮獲國家卓越建設獎金質獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府近10多年積極開發埔里福興農場、取代飽受風災地質問題影響的廬山溫泉區，今年並以「南投廬山溫泉區為國土保育永續發展遷建、溫泉產業重建整體規劃開發案」為主題，榮獲「2021年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類競賽金質獎殊榮，縣長林明溱指出，這是對縣府團隊的努力心血最大的鼓勵和肯定。

縣府建設處長李正偉指出，廬山溫泉區於2008、2009年受辛樂克與莫拉克颱風侵襲摧毀，被列為潛勢危險特定區域，縣府為解決當地居住安全問題，積極規劃易地重建相關事宜，105年正式推出南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程，總面積55.677公頃、總經費33億5千多萬元，已於109年4月完工，今年3月驗收合格完成。

李正偉表示，福興農場開發案內容包括遊客中心及農特產中心、停車場、親水公園、地景公園、壘球場、污水處理廠、自來水淨水廠、溫泉水取供儲槽等公共設施，更是全台第一個以溫泉產業造鎮的案例，成功協助廬山溫泉區業者完成災後心靈重建、家園重建與產業重建等工作，更延續了廬山溫泉區的產業特色與重建平台，相信也是此次能獲獎的最大因素。

南投縣長林明溱聞訊直呼「相當的開心和欣慰」，說該案從他當立委時就開始協助及促成，從一開始遷村選址、易地重建、災害補償金協調、土地取得等問題，到擔任縣長後進入實質開發後的土地問題、業者優惠融資貸款等工作，都是非常繁瑣且艱鉅的任務，尤其溫泉水鑽探測試和取得階段，更讓他備感壓力，如今初步規模終於大致底定，心裡的重擔總算能慢慢放下。

林明溱指出，福興農場觀光溫泉區是具有國際級水準的旅遊事業專區，未來可結合埔里周邊虎頭山、鯉魚潭，甚至日月潭、清境合歡山等風景區的旅遊資源與人潮，形成帶狀的觀光旅遊線，可有效分散假日旅遊交通與旅館住宿人潮，提升遊憩住宿品質，還能增加就業機會、有效帶動大埔里地區周邊的整體發展，開發效益非常大。



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