不熟同學炸喜帖！他包3600慘被酸「很ㄎㄡˊ」...怒回擊：還我

▲參加婚禮包3600，被酸小氣。（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

參加婚禮通常要包多少才不會失禮，總是讓人頭痛，包少怕禮數不夠、包多又怕傷荷包。一名網友即表示，收到高中一名不太熟同學的喜帖，便包了3600元獨自出席，沒想到被其他同學酸小氣，認為他升遷了該包6600元，讓他火大反擊「不然我不參加宴客，你禮金還我」，引來不少過來人分享經驗。

一名網友在PTT以「薪水變多 禮金就要包更多？」為題發文，表示去年疫情不嚴重時，收到高中同學的喜帖，宴客地點在台南，由於和新郎不熟，只能算點頭之交，所以便包了3600獨自前去。

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當時禮金桌有幾位高中同學在幫忙，給完禮金後他就去上廁所，沒想到回來後，禮金桌的一名高中女同學跑來問他說，「你怎麼包這麼少？你不是升遷了，這樣顯得你行情很低，而且禮金桌的人（同學的部分）都知道你包多少，可能會覺得你很ㄎㄡˊ（小氣），至少包個6600吧。」

▲原PO被質疑「紅包包太少」。（圖／翻攝自PTT）

原PO聽完，怒氣直接飆升，說話也變得直接，「什麼叫顯得行情低，今天只有我一個人來，在校時，我跟新郎只會在走廊打個招呼而已，畢業後完全沒交集互動，臉書和line連一句都沒聊過」，新郎發喜帖給他，讓他很驚訝，基於同學一場，還是從臺北下來給新郎祝福，「你現在是嫌錢少，不然我不參加這宴客，你禮金還我。」

女同學趕緊解釋，「沒有啦，我只是說說而已，無聊跟你聊個天」，接著默默回到禮金桌。宴客開始後，原PO卻再也吃不下，耿耿於懷，「請教各位遇到這種事你們會不舒服嗎？禮金就該包多一點？」

文章曝光後，引發網友討論，「點頭之交根本就不用去」、「喜帖還敢發給不熟的，新郎也很敢」、「現在人願意去就要偷笑了，誰差那幾千塊錢」、「不熟的人我都裝死」、「關她什麼事阿？」、「3600很高了吧！你還要花車錢下南部欸」。